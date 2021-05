Caso Gianuzka: Familia busca un abogado

Erika Salas, madre de Gianuzka, sigue en busca de la justicia que le deben a su hija, la adolescente que a dos semanas de cumplir 15 años fue asesinada, según el Juzgado de Investigación Preparatoria de Campoverde, y cinco días antes de encontraran su cuerpo inerte, habría sido víctima de violación. La familia de la víctima no cuenta con un abogado desde la llegada del virus, es decir; desde hace más de un año.

“Porque somos pobres hacen lo que quieren”, comentó a este medio. Erika es padre y madre para sus cuatro hijos y no gana lo suficiente como para costear un abogado, por lo que se le asignó uno de oficio a inicios del 2020 del cual ya no recuerda siquiera su nombre, porque desde que el expresidente Martín Vizcarra declaró el confinamiento obligatorio no lo ha vuelto a ver.

Fernando René Flores Tamani, Jorge Luis Siu y Manuel Laos Sajami, son los nombres de los presuntos violadores de Gianuzka. Un vídeo donde los tres aparecen en la noche vejando a su hija, sería la principal prueba en su contra, sin embargo, los dos primeros ya se encuentran libres y el último pide que se resuelva su cese de prisión.

Asimismo, los jóvenes solo están siendo investigados por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual a persona en incapacidad de dar su consentimiento. ¿Quién pagará por la muerte de la adolescente? Es la pregunta que se cuestiona toda la familia Salas.

La madre de la menor fallecida lamenta que ninguna institución se acercó a ellos, ni siquiera la Defensoría del Pueblo, mucho menos los que dicen representar los derechos de los niños y de las mujeres. Además, luego que el abogado asignado se desligó del caso” no sabe qué más sigue es el proceso judicial en el caso de su extinta hija Gianuzka por lo que ansía que algún profesional o institución la pueda ayudar para que se pueda determinar si la adolescente fue asesinada tras la fatídica noche donde abusaron de ella.



MARTHA ZACARIAS