Familia pierde vuelo al no encontrar el check-in en counter de aerolínea Saeta

Juan Alfaro, es un padre de familia que denuncia sentirse estafado por la aerolínea Saeta. Pagaron por tres pasajes de la ruta Pucallpa Atalaya, sin embargo, perdieron el vuelo ya que “la empresa no les indicó que los registros se realizaban en su oficina” y no dentro del aeropuerto.

El hecho ocurrió la mañana del pasado jueves, cuando su hija Shirley Rosario Alfaro, su cuñada Sonia Luz Cosar Paredes y su nieto de 8 meses se apersonaron a las 7.00 a.m. al aeropuerto de Pucallpa para regresar a Atalaya. Los boletos de avión los compró la esposa de Juan, en Atalaya, donde “no le indicaron que el check-in counter se realizaba en la oficina de la empresa”.

“Estuvimos en el aeropuerto temprano para que se puedan chequear a tiempo, recién a las ocho nos dejaron entrar y mi hija fue a buscar donde está el check-in counter para que verifique su nombre en la lista de pasajeros, desgraciadamente no encontró. Entonces se da con la sorpresa que en la oficina se hace eso, normalmente los chequeos están dentro del aeropuerto, nadie de esta aerolínea nos avisó sus protocolos”, explicó ofuscado Juan.

Al percatarse que esta aerolínea realizaba los registros en sus oficinas, salieron del aeropuerto hacia la sede de esta empresa, en este tiempo que se demoraron, ya se habían cerrado los registros del vuelo. En ese instante, los pasajeros solicitaron postergar el vuelo para el siguiente día, pero el encargado se negó, asegurando que “no era su culpa”.

“Cuando pedimos cambiar la fecha del vuelo, porque ellos debieron avisarnos, pero desgraciadamente nos botaron como perros, diciendo que acá las reglas se cumplen. Esto es una forma de robar, como la población de Atalaya casi nunca piden justicia, es que ellos hacen lo que les da la gana. Felizmente otra empresa pudo llevarlos, pagando a crédito prácticamente”, señaló el ciudadano.

Para finalizar, recomendó tener cuidado cuando compren un boleto. “Quiero aconsejarles que no compren en esta empresa porque nos botaron sin dar solución, peor en la situación en que nos encontramos por la pandemia, mi hija vino a Pucallpa porque mi nieto estaba enfermo, perdió 650 soles y no quisieron dar ninguna solución”, concluyó.



GABRIELA SÁNCHEZ