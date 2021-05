Segunda dosis de AstraZeneca puede aplicarse hasta luego de tres meses

El tiempo para aplicarse la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca puede ser hasta los tres meses después de haber recibido la primera vacuna, así lo anunció el decano del Colegio Médico Pucallpa (CMP), Favio Sarmiento López. “Su eficacia será la misma”, enfatizó el también médico infectólogo.

Luego de anunciarse la suspensión del proceso de vacunación a los adultos mayores de 70 y 80 años a más, quienes deberían recibir su segunda dosis desde hoy 24 de mayo, fecha que citaron a los abuelitos vacunados a fines de abril, la Dirección Regional de Salud (Diresa) a través de un comunicado informó que no se desarrollará este proceso debido a que Ucayali aún no ha recibido el segundo lote de la vacuna AstraZeneca.

Ante esto, se consultó al médico infectólogo Favio Sarmiento, sobre ¿Qué pasaría si los adultos mayores no reciben la segunda dosis luego de cumplirse el mes? y ¿Cuán eficaz sería la vacunación después de la fecha programada?

Explicó que aplazar la fecha de vacunación de la segunda dosis, no afectaría en la eficacia de la vacuna, ya que estas se pueden aplicar hasta dos a tres semanas después de cumplirse el mes, inclusive, hasta tres meses luego de recibir la primera dosis.

“Generalmente siempre nosotros nos limitamos al tiempo mínimo de espera que son las cuatro semanas, pero se puede ampliar la fecha, la eficacia sigue siendo igual”, expresó Sarmiento López.

Asimismo, se le consultó a la responsable de Inmunizaciones de la Diresa, Liz García del Águila, quien indicó no haber problema si la segunda dosis se aplica días después de lo programado. Anunció que estarán a la espera de la vacuna hasta el 30 de mayo.

“Con la vacuna AstraZeneca no tenemos ningún problema en lo que es el tiempo de espera para la segunda dosis, ya que se puede colocar a las cuatro semanas o hasta los tres meses después de la primera dosis, sigue siendo eficaz, el efecto no va a variar”, señaló la también licenciada en Enfermería.

Ucayali fue una de las primeras regiones en comenzar a vacunar a la población de 60 años a más, debido a que los adultos mayores de 70 y 80 años no agotaron el stock de vacunas. Sin embargo, este proceso quedó paralizado a los cuatro días de iniciada la jornada, ya que los adultos de 60 años a más, fueron los más entusiasmados en vacunarse, abarrotando los puntos fijos de vacunación en su primer día, culminándose de esta manera todas las vacunas AstraZenecas.

“En la región, donde todavía no estamos colocando la segunda dosis pese a ya estar en las cuatro semanas, pero no habría ningún inconveniente en que nuestros adultos se vacunen pasando cuatro o cinco días, máximo una semana después de la fecha en que han sido citados, ya que la vacuna estaría llegando antes de acabar el mes de mayo”, añadió García del Águila.

Anunció que hasta el 30 de mayo, Ucayali ya contará con un segundo lote de vacunas para la primera dosis de los adultos mayores de 60 años que falta vacunar y para la segunda dosis de adultos de 70 y 80 años ya vacunados.

Para finalizar, pidió paciencia a la población ya vacunada y a no apersonarse a los puntos de vacunación hasta que la Diresa anuncie la fecha de cuándo se retomará la vacunación. “Los adultos no deben preocuparse, pues aún estamos en la fecha de poder aplicarse la segunda dosis y estar protegidos completamente, por lo tanto, deben mantenerse a la espera de la nueva fecha a programarse de su inoculación”.

Por su parte, el doctor Sarmiento López dijo “Esta vacuna ya ha sido autorizada por el Ministerio de Salud, por lo tanto, no se debe tener miedo, al contrario, este es el caballito de batalla con el que contamos para que no sigamos muriendo a causa de este temible virus. Es importante que la ciudadanía reconozca el esfuerzo de cientos de expertos para defender la salud”, concluyó.

MÁS EFICACIA

Según el estudio publicado en la revista The Lancet, la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca es más eficaz cuando se administra a los tres meses de haber inoculado la primera dosis. En concreto, el trabajo evidencia que esta vacuna tiene una eficacia del 76% tras la primera inyección, mientras que esa cifra se eleva al 82% tras una segunda dosis inoculada tras un intervalo de tres meses.

Los autores combinaron datos de ensayos controlados aleatorios en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, incluidas 8 948; 6 753 y 1 477 personas. Los participantes tenían más de 18 años y recibieron dos dosis de la vacuna Oxford (8.597 participantes) o una vacuna de control/placebo (8.581). En el ensayo del Reino Unido, un subconjunto de participantes (1.396 personas) recibió una dosis más baja de la vacuna como primera dosis.

En concreto, al observar el intervalo entre dos dosis y su impacto en la eficacia, los participantes que recibieron sus dosis con 12 o más semanas de diferencia tuvieron una mayor protección (81%), que las personas que recibieron sus dos dosis con menos de seis semanas de diferencia (55%).

Los resultados de eficacia fueron respaldados por los resultados de la respuesta inmune en personas de 18 a 55 años, que encontraron que las respuestas de anticuerpos de unión eran más del doble en el grupo que tenía sus dos vacunas con un retraso más largo.



GABRIELA SÁNCHEZ