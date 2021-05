«El Shamuco» revela por qué se alejó de «La Uchulú», y los planes para grabar su último video con ella

Samuel González, «El Shamuco«, informó que ya existen planes para realizar un último video con Esaú Reategui, «La Uchulú». El comunicado lo brindó mediante una entrevista con un medio de comunicación.

El artista comentó que en el programa el Reventonazo le propusieron grabar el video final de la historia de «La Uchulú y el Shamuco«. «Lo cual acepte con mucho gusto», informó, “los fans se merecen una explicación del final de nuestra historia”, agregó.

La Uchulú y El Shamuco

Las salida del «El Shamuco»

Samuel también dijo que a él no informaron sobre su salida, solo «lo dejamos ahí, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando».

¿Con quién trabaja ahora «El Shamuco»?

El artista hizo conocer que actualmente forman parte su equipo «Axel que es el camarógrafo y editor, otro es Jacob que nos ayuda y nos da ideas. Nuestro día a día es escribir guiones, ver ideas, grabarlas, editarlas y publicarlas. Es un circulo, escribir, grabar y editar, volver a escribir, volver a grabar», señaló.

El inicio de «El Shamuco»

Finalmente, el artista brindó un mensaje a sus seguidores: «No se rindan a pesar de las dificultades, de los obstáculos que pueda haber en la vida, con trabajo con dedicación, todos los sueños se pueden lograr».

