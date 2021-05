Mujer de 26 años muere con el rostro desfigurado en accidente de tránsito

Priscila Marin Muñoz, murió esta madrugada en un fatídico accidente de tránsito, en la carretera Yarinacocha a la altura del grifo Yacumana.

Según las imágenes compartidas, las cuales no serán reveladas por ser un contenido sensible, muestran lo fuerte que fue el accidente, ocasionando que el rostro de Ramirez termine completamente desfigurado. Mientras se retuerce en el suelo, empieza a emitir palabras, que no logran ser escuchadas completamente. Sin embargo, lo que se puede llegar a entender es su leve grito de «ayuda…».

En el lugar también se observó la presencia de los efectivos policiales quienes, desde aproximadamente un metro de distancia de Priscila, intentaban ver la manera de poder auxiliarla, mientras ella seguía pidiendo «ayuda, ayuda…».

INFORMA: TATIANA ZACARIAS