Caso Gianuzka: Familia de investigados defienden su inocencia

El testimonio de una persona que “no estaba presente” cuando ocurrió una supuesta violación, “fue prueba suficiente” para que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Campoverde a cargo de Dilmer Iván Meza Conislla, resuelva nueve meses de prisión preventiva, según Sunita Siu Aguilar, madre de uno de los investigados por violación a una menor de 14 años.

Gianuzka es el nombre de la adolescente, cuya muerte deja muchos misterios que resolver. ¿Qué pasó realmente el pasado 17 de diciembre del 2019? Según la versión que narró a este medio la madre de Jorge Ruiz Siu (investigado) Gianuzka no fue violada.

Ministerio Público (versión sacada de una publicación de la Corte Superior de Justicia de Ucayali)

Jorge Ruiz Siu, Fernando René Flores Tamani, Manuel Laos Sajami, Luz Fernanda Tarazona, Vila Antuanet y Gianuzka se reunieron en la casa del primero donde bebieron “varias botellas de alcohol y consumieron droga como marihuana, pasta y mixtos”. Eventualmente la adolescente “comenzó a sentirse mal producto de las bebidas y sustancias que había ingerido, por lo que se fue a recostar en la cama”.



Más tarde (cuando se les acabó el alcohol) Luz Fernanda Tarazona Reátegui y Jorge Ruiz Siu salieron a buscar más, mientras que Fernando René, Manuel Laos y Vila Antuanet se quedaron en la habitación; fue allí cuando René Flores habría ultrajado sexualmente a Gianuzka, acto que fue grabado con un teléfono celular en presencia de los demás cómplices del delito.

Ante esta versión, Vila Antuanet habría estado presente cuando violaban supuestamente a la menor, sin embargo, “nunca fue investigada” y mucho menos se solicitó prisión preventiva en su contra. Por otra parte, la Corte no deja claro si Ruiz Siu habría regresado al lugar de los hechos o fue partícipe del acto, pero aun así estuvo detenido.

Familiares de los investigados (versión de la familia de Jorge Ruiz Siu y Manuel Laos)

Esa noche se encontraban los tres jóvenes ya antes mencionados y las tres mujeres también, bebieron hasta que el alcohol se acabó, y fue ahí cuando Jorge Ruiz y Manuel Laos salen a comprar cerveza, ya que el último tenía moto.

“Mi hijo se fue a comprar cerveza con Manuel Laos, lo dejó en una esquina, y regresó (Jorge Ruiz) a mi casa con su enamorada, porque en la fiesta no podían. Ahí han dormido (la habitación de Ruíz). Al día siguiente se fue de nuevo donde estaban los chicos”, dijo Sunita Siu.



Al parecer después de dejar en “esa esquina” a Jorge Ruiz, Manuel Laos regresó a la vivienda donde estaban los demás reunidos (ubicada en el Jr. Emilio Pardavé) y al notar que Jorge Ruiz no regresaba decidió irse, quedando en la casa Vila Antuanet, Fernando René y Gianuska.

En algún momento Vila Antuanet también habría salido a buscar a Jorge Ruiz, momento donde Fernando René besaba a Gianuska, y donde habría ocurrido supuestamente la violación. Al regresar Vila Antuanet, Gianuzka le dijo: por qué me dejaste sola, Fernando estaba que me abrazaba y besaba, finalmente los tres se quedaron dormidos.

“Yo le pregunté a Vila, le dije que me diga la verdad y ella me dijo ‘Zafiro (Jorge Ruiz) no estaba y Manuel Laos tampoco’”, prosiguió la madre de familia.

Con respecto al video, según la versión que Vila Antuanet, le dio a la familia de Jorge Ruiz, existen tres contenidos digitales donde todos están bailando, pero en ninguno se muestra una violación”. A la mañana siguiente del suceso, es decir el 18 de diciembre específicamente a las 5 a.m., Jorge Ruiz regresa a la casa de su primo para decirles a sus amigos que ya se vayan y así fue.



Fue ese día (horas después) cuando le dicen a Jorge Ruiz que Mira Saldaña Salas (amiga de la adolescente) dijo que Fernando René habría violado a Gianuzka, este lo llamó y le preguntó de lo ocurrido:

“Como voy a violarla si estábamos dormidos, estábamos jugando, estábamos besándonos”, le respondió Fernando René, sin embargo recordemos que en ese entonces René ya era mayor de edad y Gianuzka no llegaba a los 15 siquiera, además, según la madre de Jorge Ruiz, Vila Antuanet le contó que vio que Fernando René manoseó a la menor, más no hubo penetración.

¿Cuál fue el papel de Mira Saldaña Salas?

Para la familia de los mencionados, bastó la versión de Saldaña para que el juez le dé prisión preventiva y “se les abra un proceso por violación y homicidio” por pedido de la fiscal que llevaba el caso inicialmente, de quien sólo recuerdan uno de sus nombres (Magaly). “Mira Saldaña dijo a la fiscalía que quienes la habrían violado la vinieron a matar para que no denuncie (…) El vídeo no existe”, añadió.

Tres días después de que detuvieron a Luis Ruiz (entonces procesado por dos delitos según la familia), sus padres fueron a preguntar al juez la razón por la cual imputaron a su hijo más de un delito, y este les dijo “que se confundió y en cinco minutos se rectificó”.

Cabe remarcar que Luis Ruiz pasó cinco meses con prisión preventiva, Fernando René cerca de 16 meses y Manuel Laos lleva seis meses y que la familia del primero “va a enjuiciar al Estado, al fiscal y al juez cuando se archive el caso”. El caso Gianuzka a más de un año de haber ocurrido se aleja cada vez más de la verdad, las distintas versiones de los hechos nos hacen cuestionarnos ¿qué realmente pasó la noche del 17 de diciembre? En manos de la Fiscalía y el Poder Judicial está el darle justicia a una inocente, ya sea Gianuzka o los que están investigados y dicen no ser culpables.



MARTHA ZACARIAS