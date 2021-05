Mujer esperó varios días para extraerle bebé muerto en su vientre

Álida Muena Gonzáles (30), madre con gestación de 9 meses llegó la mañana de este último martes 25 al Hospital Amazónico de Yarinacocha, con fuertes dolores, sin presagiar que su bebé que llevaba en su vientre hacía unos días perdió la vida.

Según denuncia su madre, Rode Gonzales López, llegó al promediar las 7 de la mañana de este último martes por el servicio de emergencia, fue referida desde el puesto de salud Centro América, sin embargo al transcurrir las horas su hija no era atendida. Al promediar las 2 de la tarde le practicaron una ecografía y, según la madre de la mujer gestante, el médico le dijo que su bebé ya llevaba tal vez entre 3 a 10 días muerta en su vientre por lo que necesitaba ser intervenida quirúrgicamente para extraer el cuerpecito.



“Ayer la hemos traído a las 7 de la mañana para que la atiendan, a las 2 de la tarde recién la han hecho pasar, entonces para qué se llama emergencia, si no la atienden rápido”, expresó. De igual manera denunció que antes de que su hija llegara al Hospital Amazónico, fue atendida en el puesto de salud Centro América, en donde una obstetra le habría dado un mal trato.

“Yo quiero que le saquen ya a la bebita… el doctor dice que está muerta 10 días, el otro doctor dice que está muerta 3 días, dónde estamos entonces, por favor que atiendan a mi hija. Ya hemos perdido a la bebé y ya no quiero perder a mi hija, ya estamos a otro día, ya es mediodía y no le atienden, les pido que me ayuden”, sostuvo la humilde mujer entre lágrimas.



SIGRIDT RODRÍGUEZ