Solicitan al Estado atender la agenda pendiente que tiene con Ucayali

El titular de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, Daniel Arias Murgado, puso de conocimiento público las agendas pendientes del Estado con la región Ucayali, sobretodo la situación que atraviesa el sector agropecuario en la coyuntura del Covid-19, esto, durante la V Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión Agraria. Entre las acciones pendientes por hacer por parte del Estado está: Zonificación Ecológica y Económica; “para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de nuestro territorio”. Titulación; “la mayoría de los emprendedores agrarios carecen de títulos de propiedad y de certificados de posesión de sus tierras, esto imposibilita que puedan formalizarse y acceder a los programas de apoyo públicos y privados”.

También la Estabilidad Jurídica: La Ley Nº 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, y su Reglamento en el año 1999, han ocurrido diversas modificaciones, incluyendo eliminación de la ley en el año 2007 que fue restablecida en el 2011, lo que significa “una permanente inestabilidad jurídica que desincentiva la inversión”. Así como Seguridad ciudadana, “Urge la dotación de infraestructura y recursos a la PNP para el cumplimiento de su misión de proteger a la ciudadanía y garantizar el respeto de la propiedad privada y pública. Así también programar acciones para la erradicación urgente de las plantaciones de coca y del narcotráfico de la región”.



Indicó que urge atender estos temas en favor de la Amazonía, porque sus consecuencias están arrastrando a la población agraria a quedarse estancadas. “Hay otros problemas también tan graves como la pandemia que es necesario resolver, como la superposición de posesiones e incluso de títulos de propiedad, no existe una zonificación definitiva para el uso de la tierra, no se respeta ni se hace respetar la propiedad privada legalmente reconocida, el tráfico de tierras es una actividad delictiva organizada que no respeta la propiedad privada ni pública”.

La carencia de recursos de la PNP unida a la poca capacidad operativa también del Ministerio Público está haciendo que las actividades ilícitas, entiéndase tráfico de tierras y narcotráfico, tengan un crecimiento exponencial en la región, lo que de hecho “va a frustrar cualquier proceso de desarrollo”. La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali, informó que, durante el 2020, la deforestación en la región sumó 42 463 hectáreas. Más de 23 000 de ellas estaban en bosques de producción permanente y concesiones forestales, y por lo menos 8 000 en comunidades nativas.

Así también, se conoció que durante el 2020 se detectaron 46 pistas de aterrizaje clandestinas, hay gran presencia del narcotráfico en territorios indígenas, más de 2000 hectáreas deforestadas en territorio comunal titulado, han sido invadidas y destinadas al cultivo de coca. Hay pozas de maceración y gente armada.

“Se ha incrementado la tala ilegal y la minería ilegal dentro de nuestras comunidades indígenas. Todas estas actividades, estarían generando un camino peligroso para la reactivación económica en la región. En total, son 46 las pistas que se han logrado ubicar en medio de los bosques de toda la región, 13 de ellas están en comunidades indígenas, 12 en concesiones forestales, 10 en áreas que no han sido definidas y otras 11 en bosques de producción permanente y otros espacios”, informó Daniel Arias.



Asimismo, añadió que Ucayali tiene indicadores sociales y económicos muy desfavorables pese a que posee inmejorables condiciones naturales para impulsar inversiones de gran impacto en los sectores, forestal, agroindustrial, en acuicultura y turismo, que están captando el interés de importantes inversionistas nacionales y extranjeros.

Es por ello, que la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, desde el 2019, 2020 y ahora este 2021 viene desarrollando y proponiendo la organización de Congresos Empresariales Amazónicos, modelos inclusivos para “incentivar la inversión privada con el aprovechamiento de la vocación productiva de la región en armonía con la lucha contra el cambio climático y de respeto al medio ambiente”.

Para finalizar, Arias Murgado enfatizó que la Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión Agraria, llevada a cabo en el auditorio del Colegio Médico Ucayali, pase de una reunión más a acciones claras para la reactivación de la Amazonía, porque la pandemia incrementa la necesidad de proteger la biodiversidad.

“Con el mayor respeto debo indicar que si hoy no escuchamos la alerta que nos está hablando la Amazonía ya que mañana será tarde. Nuestra familia, la costa, sierra, el Perú y la humanidad, las siguientes generaciones estaremos condenados, es momento de poner en valor a la Amazonía y al sector agrario”, concluyó.



GABRIELA SÁNCHEZ.