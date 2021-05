Adolescente implicado en el asesinato de vendedora es investigado por sicariato

La noche del lunes, un menor de 17 años fue intervenido por la policía con una motocicleta robada, al día siguiente cuando salía de la sede policial volvió a ser retenido al contar con una orden de detención al ser infractor a la ley penal por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. La mañana de ayer el menor fue puesto en libertad, pero esta vez agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), lo esperaban a las afueras de la fiscalía de Yarinacocha para volver a retenerlo como el coautor de la muerte de la anciana de 65 años.

Actualmente el menor de nombre Bryan es investigado por las autoridades por la presunta infracción a la ley penal, contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en la modalidad de sicariato en contra de Nancy Ramírez Ríos.



Los familiares sospechan que la muerte de la mujer de 65 años, se debe a un acto de venganza ya que sus verdugos llegaron la noche del pasado 13 de mayo, hasta su puesto de juanes ubicado frente a su vivienda en la última cuadra del jirón Liberad en el distrito de Callería y después de dispararle fugaron; además según los familiares que fueron testigos aseguran no le robaron nada; como también, manifiestan que el menor retenido era el que conducía la motocicleta y no usaba mascarilla, la pareja de la víctima, declaró que no tienen problemas ni cuentas con nadie.

Una sobrina de la mujer fallecida señaló que este crimen aparentemente se había planeado desde el penal de Pucallpa, donde la comerciante fallecida tiene un hijo purgando condena por robo agravado y quien se habría enfrentado con otros internos con el resultado de un muerto, esa acción supuestamente desencadenó la muerte de la mujer adulta.



CEYMO RENGIFO