Municipalidad de Atalaya: Así informan los medios nacionales el desfalco en la entidad

El denominado “robo sistemático” de aproximadamente tres millones de soles ocurrido en la provincia de Atalaya, Ucayali, en el que se ve implicada la Municipalidad Provincial, transcendió a los medios regionales y llegó a la televisión nacional.

Como se informó el monto hurtado era para realizar el pago a los 400 trabajadores que forman parte de la entidad y otras actividades que esta realiza. La entidad se enteró del acto de corrupción cuando intentaban transferir dinero destinado a proyectos que ya «estaban encaminados», después de estar al tanto del robo, la entidad actuó de manera inmediata. Así lo informó el alcalde de Atalaya, Adelmo Segundo Guerrero Enciso.

Declaraciones del alcalde de Atalaya

Asimismo, también se informó que son dos las empresas que se vieron beneficiadas con estos tres millones, una de ellas es la CORPORACION MC PERU, dedicada a la venta mayorista de alimentos, bebidas y tabaco. También esta la empresa ASOCIACION PG S.A.C.

Cabe señalar que, Atalaya esta conformada por 100 mil habitantes, sin embargo, únicamente existen ocho médicos para toda la población, sin mencionar que no cuentan con un hospital ni camas UCI para brindar la atención a los pacientes.

«De los profesionales aproximadamente serán ocho médicos para toda la provincia, para casi 100 mil habitantes. Nosotros no contamos con un hospital, hay una construcción que están haciendo desde el Gobierno Regional que ya tiene siete años y hasta el momento no puede ser terminada. Nosotros no contamos con cama UCI», informó el alcalde.

No es el primer robo

Es importante mencionar que hasta el momento se registraron tres grandes robos a diversas municipalidades, Municipalidad Provincial de Padre Abad reportó una «pérdida» mayor a los 10 millones de soles. En a Municipalidad Distrital de Manantay se identificó el robo de aproximadamente un millón de soles y en la Municipalidad Provincial de Atalaya se investiga la trágica pérdida de tres millones de soles.

INFORMA: TATIANA ZACARIAS