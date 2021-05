Caso Gianuzka: Defensoría del Pueblo está dispuesta a ayudar a familia de la víctima

La Defensoría del Pueblo escuchó el clamor de una madre de familia que busca un abogado para que le ayude a conseguir justicia para su pequeña, se trata de Erika Salas, progenitora de Gianuzka, una adolescente que falleció el pasado 22 de diciembre del 2019 y cuya muerte al día de hoy es todo un misterio.

La adolescente habría sido abusada sexualmente por otros tres jóvenes, mismos que “aparecerían en un vídeo”, por lo que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Campoverde a cargo de Dilmer Iván Meza Conislla resolvió fundado el pedido de prisión preventiva de nueve meses en sus contra; estos son Jorge Ruiz Siu, Fernando René Flores Tamani y Manuel Laos Sajami, los dos primeros fueron liberados. “Teníamos un abogado de oficio al inicio del 2020, pero cuando llegó la pandemia él se desligó totalmente.

Él (abogado) sabía dónde vivía, yo no pude llamarlo porque perdí mi teléfono celular y no podía recuperar su número. Vivimos cerca al Poder Judicial pero no sabemos en qué proceso está el caso de mi hija”, sostuvo Salas a este medio.

Según comentó ella se enteró que los investigados por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual a persona en incapacidad de dar su consentimiento, estaban libres por los medios de comunicación y porque los había visto, ya que viven en el mismo distrito (Campoverde).

“Pediremos la carpeta fiscal a la fiscal que está llevando el caso (Magaly Osoria) y en base a eso tomaremos alguna decisión”, comentó el comisionado de la Defensoría, Víctor Isidro.



MARTHA ZACARIAS