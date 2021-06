En el último año se reportó en Perú, los asesinatos de nueve líderes del medioambiente, entre las víctimas, siete indígenas que lucharon contra el narcotráfico, la tala ilegal y la deforestación, que ataca y arrasa con los bosques de su territorio.

Larga lista de muertes de líderes indígenas preocupa a medios internacionales

A la larga lista de indígenas amazónicos que son asesinados y amenazados, este último jueves se unió un jefe nativo que teme por su vida, ya que estuvo en un conflicto defendiendo sus tierras de un grupo de narcotraficantes que estuvieron cultivando hojas de coca en sus tierras.

El líder de la comunidad nativa Unión Paraíso de Alto Huao, Marco Crebo, denunció a la Agencia Internacional EFE, por las amenazas de muerte que estuvo recibiendo por parte de invasores.

«Las amenazas que estuve recibiendo no son bromas. Uno de estos días me pueden asesinar y no estoy recibiendo apoyo por parte de las autoridades» expresó, a través de una entrevista telefónica.

Crebo contó que los invasores proceden del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), considerada la mayor zona cocalera del país, de donde sale alrededor del 70% de toneladas de cocaina, que se exporta desde Perú hacía Estados Unidos, Brasil y Europa.

«Un total de 150 invasores ingresaron a nuestro territorio, de las cuales en nuestra comunidad somos 71 habitantes, repartidos en 22 familias de las etnias ashéninka, asháninca y amahuaca», señaló.

Hasta el momento no tienen ninguna herramienta legal para forzar su desalojo. Además, el jefe explico que el título comunal de tierras lo tienen en trámite y por esa razón los invasores aprovecharon la situación.

¿Dónde queda ubicado Unión Paraíso de Alto Huao?

Se encuentra ubicada aguas arriba de la margen derecha del río Urubamba, dentro del municipio de Raymondi, ubicado a su vez en la provincia de Atalaya, que es parte de la región Ucayali.

