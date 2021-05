Congresista Arlette Contreras brindará ayuda a familiares de Ángela Collazos y Gianuzka

Arlette Contreras Bautista, congresista de la República, abogada, activista social y miembro activo del movimiento Ni Una Menos, brindará su apoyo a las familias de dos mujeres víctimas de violencia. Acabaron con sus vidas y hasta la fecha no se ha hecho justicia, se trata de Ángela Collazos y la adolescente Gianuzka.

“Continuaré atendiendo casos de feminicidio y violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes”, comentó en su página oficial de Facebook y tras tomar conocimiento que el feminicida de Ángela sigue libre y prófugo, y que la muerte de una adolescente de 14 años aún sigue sin resolverse, dispuso su compromiso para contactar con las familias de las víctimas y ayudarlas legalmente.

Cabe remarcar que Contreras hace unas semanas visitó la ciudad de Tarapoto y mostró su indignación con la labor del Ministerio Público, luego de que una víctima de intento de violación sexual, no fue atendida en Medicina Legal del lugar, porque era fin de semana.

“Me voy decepcionada de los entes que administran justicia en Tarapoto, no es justo que en Medicina Legal del Ministerio Público no se pueda atender el fin de semana casos de violación sexual, porque solo atienden de lunes a viernes” dijo.

Con esta parlamentaria ya son tres mujeres congresistas que se pronuncian al respecto, ellas están creando una cruzada con el fin de que las víctimas encuentren justicia.



