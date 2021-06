Economista llama «ser involucionado» a Pedro Castillo

Javier Milei, el economista y político argentino, señaló que Pedro Castillo es un «ser involucionados», esto al referirse al plan de gobierno que pretende incorporar Castillo si llegase a ganar estas elecciones presidenciales.

VER TAMBIÉN: Sobrevivientes del atentado narcoterrorista cuentan lo que realmente ocurrió

¿Los planes comunistas?

Mediante una entrevista a un canal de youtube (Amanecer Libertario), el especialista en economía declaró que el plan del líder de Perú Libre propone pobreza. “Este es uno de los aspectos que a mí más me sorprendió, o sea están proponiendo matar gente, la contracara de esto es que están decidiendo que muera gente de hambre, esto verdaderamente es una locura, siendo Perú que es importador neto de trigo, lo que va a pasar es que al haber menos trigo el precio del pan y de los fideos va a trepar por las nubes, el maíz, si vos importas menos maíz vas a tener menos alimentos para los pollos, vas a tener menos pollos y el precio de los pollos se van a ir por las nubes.”, señaló Milei.

VER TAMBIÉN: Detectan robo de S/ 3 000 000 000 en la Municipalidad de Atalaya

Según señaló el economista, el plan que planea poner en ejecución el candidato Pedro Castillo es «matar a la gente de hambre». Asimismo, señaló que la ideología comunista del partido de Castillo se encargará de «desaparecer» a quienes se opongan a «sus terribles planes».

“De todos los disparates que he visto a lo largo de estas hojas, lo que más me genera terror por decirlo de alguna manera es que hay un plan para asesinar gente y asesinarla de hambre y no descarto que si las cosas funcionan mal como le pasa siempre el socialismo, avancen sobre las libertades individuales y también terminen asesinando gente digámoslo de manera directa.”, manifestó Javier Milei.

INFORMA: TATIANA ZACARIAS