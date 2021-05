Joven universitaria se suicida tomando raticida

Una joven atalaína de 20 años, de iniciales G.A.T. tomó la tarde del último domingo la fatal decisión de acabar con su vida tomando veneno para rata y ahorcándose con una correa de cuero.

El deceso habría ocurrido al promediar la 1.00 p.m., pero recién dieron parte a la policía a las 4.00 p.m., hora en que su hermana mayor regresó a su casa encontrando el cuerpo sin vida sobre su cama.

Según la información que dieron los vecinos de la zona, la joven ya había tenido dos intentos de suicidio, en diciembre del año pasado y marzo del presente año, sin embargo, no fue llevaba a un psicólogo ni recibió el apoyo emocional de la familia.

En sus estados de Facebook, minutos previos de cometer de acabar con su corta vida, colgó algunas publicaciones junto a su menor hermano, con frases “Te voy a extrañar”. Lo que llama poderosamente la atención fue su última publicación que, a modo de despedida, coloca «Ya es hora…», como dando entender que ya venía planeando este momento.

Esta joven universitaria de 20 años, venía atravesando por un fuerte cuadro de depresión, así lo informó su amiga, quien le dejó un mensaje en su cuenta de Facebook, lamentándose por no haberla ayudado cuando le comentó lo que iba hacer.

«Perdóname, por no haberte ayudado cuando te vi llorar desconsoladamente, sólo tu y yo sabemos lo que venías afrontando, debí buscar ayuda cuando me dijiste que no querías seguir viviendo. Mil veces te pido perdón. No merecías que te pase eso…» se lee en el mensaje.

