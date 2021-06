Acuña denuncia al periodista «Plata como cancha» y le exige 100 millones de soles

César Acuña Peralta, el excandidato a la presidencia por Alianza Para el Progreso, realizó una denuncia en contra del periodista Christopher Acosta, autor del libro «Plata como cancha«, por el presunto delito de difamación, exigiéndole el pago de una reparación civil de S/100 millones.

Acosta manifestó que estas acciones realizadas por el excandidato buscan “amedrentar a un periodista que se ha encargado de investigar su vida, su pasado, su presente, su fortuna, a mí me queda que es el único fin que persigue, que es una venganza judicial sobre lo que considera ha sido un libro que lo ha difamado”.

Cesar Acuña denuncia a periodista

Asimismo, también informó que el Poder Judicial programó la primera audiencia para el próximo 9 de agosto, mismo que se realizará de manera virtual

“Él (Acuña) dice que el libro tiene afirmaciones, un total de 54, que considera que son agraviantes a su persona, lo que me sorprende es que la mitad de las cosas que señala que lo agravian son declaraciones de terceros, exparejas, extrabajadores, entonces son frases o declaraciones con nombre y apellido sobre él, pero me las pone como frases agraviantes, no son necesariamente frases mías”, informó.

¿Qué dijo Acuña?

Cabe señalar que, Acuña había asegurado en una entrevista que no presentaría una demanda en contra del periodista autor del libro en mención, sin embargo, en marzo el líder de Alianza Para el Progreso señaló que permitiría la circulación del libro. “Claro que sí, ahorita solamente estoy reclamando mi derecho a la editorial. […] La frase ‘Plata como cancha’ la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años. Parece que la editorial no se imaginó que esa marca estaba registrada a mi nombre”, dijo.

