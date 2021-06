Contraloría encontró cinco situaciones adversas en ejecución de obra del penal de Pucallpa

Mediante control concurrente realizado a la obra de rehabilitación y ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa, la Contraloría General de la República ha advertido cinco situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, porque no se habrían estado usando los materiales que se precisa en el expediente técnico.

Esto se evidencia mediante el Hito de Control N°1 – avance de ejecución de obra a enero 2021 y Valorización de obra N° 9 de diciembre del 2020. Los encofrados para el vaciado de concreto en muros y placas no vienen garantizando los alineamientos horizontales y verticales señalados en planos correspondientes pues han permitido deformaciones en el concreto de algunos elementos estructurales de concreto armado.

En varios elementos de concreto armado como muros, columnas, placas, vigas y losas macizas, se ha verificado la presencia de las denominadas “cangrejeras”, es decir, zonas con vacíos lo cual es una consecuencia de una colocación deficiente del concreto lo cual podría afectar la durabilidad del acero de refuerzo y la resistencia de los elementos estructurales, según el informe de la Contraloría en algunas de ellas pese ya a haberse realizado el vaciado no se habrían realizado las medidas correctivas.



Los inspectores de la entidad controladora durante su visita de supervisión encontraron además material expuesto, es decir, verificó que el acero corrugado de refuerzo se encontraba almacenado a la intemperie con el contacto natural y con charcos de agua anegada, lo cual afectaría su calidad y durabilidad, puesto que esto ya presentaban óxido en su superficie.

De igual manera, durante la visita de inspección a la ejecución de la obra, verificaron que según los calendarios de participación de profesionales proporcionados por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, la ausencia de varios profesionales y especialistas aprobados por la entidad, tanto de parte del contratista ejecutor como del consultor supervisor de obra.

Dicha situación podría afectar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos constructivos y la calidad del proyecto, debido a que no se estaría contando con estos profesionales necesarios para el control de la ejecución de las partidas en dicha etapa de la ejecución de la obra. Finalmente, siendo el sub presupuesto de la especialidad “estructuras obra nueva” a suma alzada, en la valorización correspondiente al mes de diciembre del 2020 se ha metrado tres partidas por encima del cien por ciento, habiéndose valorizado en 47 mil 179 soles con 47 céntimos en exceso.



SIGRIDT RODRÍGUEZ