Pedro Franke: “La problemática de la Amazonía requiere una aproximación particular”

El flamante ministro de Economía, y gestor de la parte económica de la propuesta de gobierno del presidente Pedro Castillo, apuesta por un esfuerzo de recaudación tributaria en favor de gestar una avalancha de inversión pública para acabar con la desigualdad en las regiones.

Hace unos días, en una reunión virtual concertada entre destacados representantes del gremio de empresarios del Perú, el hoy titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Francke, se refirió a la problemática de la Amazonía. Ímpetu participó de la cita y recogió declaraciones sobre este y otros asuntos de índole económica.

“No se está pensando en hacer una economía estatista, ni hacer expropiaciones, ni tener un control de precios generalizado”, indicó Francke al inicio de la conferencia.

VER TAMBIÉN:Himno Nacional en Shipibo fue mal pronunciado por soprano



MONOCULTIVO Y DEFORESTACIÓN

Francke señaló que los dos lineamientos de su política económica serían la recaudación de tributos y un esfuerzo por acabar con la omisión de los mismos por parte de empresas, y la diversificación productiva, esto atañe muy en particular a nuestra Amazonía, cuyo problema base es el monocultivo de palma aceitera.

Del monocultivo se decantan los principales problemas, como la deforestación y consecuente tráfico de tierras, cuyo origen también atañe al narcotráfico.

“La problemática de la Amazonía requiere una aproximación particular”, indicó el ministro, que, además, sostiene que la unión bajo consenso de gobiernos regionales y municipios, permitirá mayor visibilidad y tratar los problemas de la selva de forma oportuna.

Esto cobra sentido, hace poco la formación de una Mancomunidad de 17 municipalidades, despertó el interés de autoridades e inversionistas; esta iniciativa de agrupar cerca de 5 millones 800 mil hectáreas, cuyo principal objetivo es lograr la intangibilidad de su territorio, al que también pertenecen varias comunidades indígenas.

Ello, según expuso en la misma reunión, el empresario Samuel Dyer, debería buscar contar con el apoyo de organizaciones internacionales, en favor de un desarrollo sostenible de la Amazonía.

Francke, además, señaló la importancia actual de mantener la política sanitaria de lucha y prevención del Covid-19. “La tercera ola es un riesgo real, aunque la vacunación ha avanzado, aún estamos cerca del 20% y esto es sumamente bajo”, sostuvo el economista.

VER TAMBIÉN: Último adiós a Teo Escalante se dará hoy



DESISGUALDAD

Francke también indicó que su principal objetivo de gestión es reducir la desigualdad actual reinante al interior del país. “Los pueblos de nuestra sierra y selva se sienten injustamente tratados y reclaman.

Cuando uno ve los datos de la calidad de las carreteras, de la calidad de la educación, la calidad de la salud y de la inversión pública, es notoria la diferencia entre Lima y provincias”, dijo y sobre el particular, y añadió:

“El resultado (electoral) en Lima en contraste con el de por ejemplo Chumbivilcas, es completamente distinto. El nuevo gobierno tiene un gran riesgo con la tercera ola pero tiene algo de suerte porque los precios de los minerales están altos”, señaló.

El economista indica que mantendrá el esquema referente al Banco Central de Reserva que ha seguido en los últimos 20 años.

Sin embargo, antes de concluir la cita y ante la pregunta de este diario sobre las acciones del gobierno entrante para erradicar el narcotráfico y tráfico de tierras, Francke dijo que desconoce a profundidad el tema.

“(Sobre el narcotráfico y tráfico de tierras) mi respuesta es no sé, me parece muy importante proteger la seguridad jurídica y evitar el tráfico informal de tierras y de explotación forestal, pero tengo que confesar que no son asuntos que serán materia de un trabajo especializado”, indicó a este medio el ahora ministro.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

Me gusta esto: Me gusta Cargando...