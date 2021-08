Universidades blandas ante el hostigamiento sexual

En el Perú, 5 de cada 10 universidades licenciadas no cuentan con un reglamento o comité para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, incluyendo a la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), asimismo la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) recibió entre el 2018 y 2021, 286 denuncias, de las cuales cerca del 88% serían sobre actos de hostigamiento sexual.

El país cuenta con 92 universidades y dos Escuelas de Posgrado licenciadas, dentro de ellas, hasta el 2020, solo cuatro contaban con un Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, 51 no lo tenían y 39 no pudieron certificar el cumplimiento o incumplimiento de las mismas, según informó la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

También se identificó que solo 30 universidades (22 privadas y 8 públicas), contaban con un documento normativo interno para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual; 39 tenían uno desactualizado; 10 no lo tenían; y en 15 universidades no pudieron certificar nada.

VER TAMNIÉN:Adolescente Gianuzka no descansa en paz ante liberación de sus agresores



Ucayali

La UNU cuenta con un Tribunal de Honor que “tramita todo tipo de problemáticas” relacionadas dentro de la institución de enseñanza superior, pero no tiene un comité y reglamento de hostigamiento sexual, pese a que ambos están contemplados de manera obligatoria en el Reglamento de la Ley Nª27942, de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

Asimismo, en su Reglamento General, Reglamento Académico y Reglamento de Docentes, no se estipula la sanción sobre el hostigamiento sexual, es más, ni siquiera considera la denominación “acoso”.

Entre los casos que no llegan a ser denunciados; recordamos el de una alumna de esta casa de estudios, sufrió hostigamiento sexual por parte de un docente y además decano, quién le habría propuesto tener sexo a cambio de aprobarla en dos cursos que había jalado. Al no acceder, este le insistía al punto que llamarla cada vez que estaba borracho. La universitaria no denunció por miedo a que le arruinen la carrera, ya que «no le creerían».

Cabe remarcar que en el actual Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, señala como una falta “muy grave”, el “no contar con un documento normativo interno o protocolo, o contando con ellos, no activarlos para la prevención, atención y protección en casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria”. Una universidad, según el artículo 21 de dicho reglamento, podría perder el licenciamiento por cometer esta falla.



MARTHA ZACARIAS

Me gusta esto: Me gusta Cargando...