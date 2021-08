Apenas el 7 por ciento de ciudadanos tienen dos dosis de vacunas

La región Ucayali cuenta a la actualidad con una población de 589 mil 110 personas, y con 237 mil 166 dosis de vacunas recepcionadas, según Cenares. Sin embargo, a la fecha según el Repositorio Único Nacional de Salud, del Ministerio de Salud solo 36 mil 670 personas has recibido dosis completa de vacunas. Esto quiere decir que, la región Ucayali tiene un avance de tan solo un 7 por ciento de ciudadanos vacunados, reflejando a nivel nacional que cuenta con el proceso de vacunación más lento a nivel nacional.

Como se recuerda, el pasado 30 de junio en conferencia de prensa el entonces ministro de salud, Óscar Ugarte, manifestó que no se enviarán más vacunas a aquellas regiones que no avancen con el proceso de vacunación.

Frente a ello, se espera que con el vacunatón a desarrollarse este fin de semana se logre la cobertura que doble de la cantidad de vacunados actualmente, es decir más de 60 mil.

El jefe del Comando Vacuna, Ángel Rodríguez, explicó que con esta jornada llamada Vacunatón van a acelerar la vacunación a la población ucayalina “Buscamos que toda la población esté debidamente vacunada, no sólo con la primera sino con la segunda dosis también, para que puedan estar protegidos y poder frenar una posible tercera ola de coronavirus”, indicó el jefe Covid.

SIGRIDT RODRÍGUEZ

