Don Shico: “La juventud se está olvidando de nuestro vocabulario regional”

Poco a poco vemos que nuestras costumbres e historias están siendo difundidas de diferentes formas. En Pucallpa existen personas, como Don Shico (78), que aman nuestra región, añorando que lo nuestro no sea olvidado.

¿Quién es ‘Don Shico’?

Mi nombre es Ricardo Ríos Ríos. He nacido en Iquitos, allá por los años 1943, es decir, tengo 78 años.

¿Cómo nació ‘Don Shico’?

En Iquitos ya tenía una noción de lo que es trabajar en radio, porque siempre iba en mis momentos libres a mirar a los locutores en la radio Amazonas. A las 6 a.m. había un programa conocido como ‘el matutino Llullampa”, con el personaje ‘Shicshi’ y ‘Ashishito’, entonces siempre veía y siempre me acercaba donde ellos, y me enseñaban algunas pautas para la radio. Con este pequeño conocimiento me hacen una prueba en Radio Pucallpa, y salgo pues bien, y de esa manera me contratan para ingresar.

Al mes de haber ingresado a la radio, se me ocurre sacar un programa similar al de ‘el matutino Llullampa’, pero con otro personaje. Es por eso que con el personaje de ‘Don Shico’ creamos el programa ‘Huicapas y Huicapasos’, que gracias a Dios hasta ahora sigue en el aire.

¿Por qué el nombre ‘Don Shico’?

Shico es un nombre cualquiera de acá de la selva, es un nombre familiar, auténticamente regionalista.

¿Qué es lo que quiere lograr con ‘Don Shico’?

Con mi personaje quiero que no desaparezca lo nuestro, nuestras costumbres, nuestro vocabulario. La juventud se está olvidando de nuestro vocabulario regional, de nuestra música. La música es tradicional, la música que sale de la quena, del redoblante, del bombo; esos conjuntos auténticamente regionalistas; eso es lo que yo quiero, porque yo ya estoy de bajada, porque lamentablemente no hay otra persona que continúe con este tipo de personaje. Claro que hay algunos que lo hacen por juego, pero no hay uno quien se introduzca en la forma de vivencia de nuestra región. Esa es mi meta, buscar, continuar mientras venga alguien. Yo quedo acá, no sé hasta cuándo, siempre con el apoyo de la publicidad, el tema es que hay poco y no se puede hacer muchas cosas.

¿Por qué cree que no hay mucho apoyo publicitario?

Pucallpa es una ciudad cosmopolita, entonces acá recién están naciendo los genuinos pucallpinos, entonces no hay tanto apoyo, por ejemplo, en Iquitos la gente apoya, porque 90 % son de allí, entonces quiero continuar, para que no desaparezca, porque la selva es rica en su tradición, comida, música.

¿De qué manera le afectó la pandemia?

Yo estaba mucho tiempo en distintas emisoras, la última en la que estuve fue en Radio Pucallpa, de ahí tuve la oportunidad de ir a La Ribereña, el 3 de febrero del año pasado y empezó a tener apoyo, pero el 14 de marzo vino la pandemia. Recién estamos comenzando nuevamente en otros sitios más que todo para no olvidarme, porque 2 o tres días no lo haces y después te comezona tu lengua, entonces estamos en UTV siempre con el apoyo de la gente.

¿Cómo le ha ayudado las redes sociales a difundir las costumbres con su personaje?

En las redes sociales hay mucha gente que es de acá de la región y por diferentes motivos están en otras partes del mundo y ellos al saber se alegran, como lloran y añoran al ver el programa, cuando escuchan la forma de hablar, cuando ponen nuestra música, la música de la selva. Lamentablemente, cuando estamos fuera valoramos lo nuestro, cuando estamos acá, muy poco, por la costumbre o qué será.

¿Qué mensaje final le daría a la juventud pucallpina?

No se olviden de sus costumbres, de lo nuestro. Hay gente que se chupa cuando dicen que son de acá, hay que decir ‘Soy de Pucallpa, Pucallpa es mi tierra, Pucallpa está creciendo, Pucallpa es orgullo de la Amazonía peruana’. Eso es lo que difundo a la juventud, que difundan lo nuestro. Es una cosa muy linda conocer nuestras costumbres y no olvidarse y no tener vergüenza de lo nuestro.



Valery Fachin

