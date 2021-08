Pucallpa le dice “sí” al servicio militar para “ninis”

En su Mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo anunció que “los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) deberán acudir al servicio militar”, debido a que el pilar de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional del Perú (PNP) no se da abasto para proteger a la población.

¿Está de acuerdo con el servicio militar obligatorio para los ninis?

Roger Pinedo (64) docente jubilado.

“Sí estoy de acuerdo, si no estudian ni trabajan que hagan algo, que sirvan a su Patria, estarían haciendo algo productivo. De ser mi hijo lo mandaría, al menos ahí aprenderá a ser responsable”.

Verónica Bacalla (62) docente jubilada

“Sí, que se vayan esos haraganes a trabajar, para que no anden robando. Tantos jóvenes ociosos que ni estudian, si es mi hijo le mando a servir a su patria, que vaya a hacerse macho”.



Yerly Guevara (19) estudiante universitario

“Si no hacen nada productivo que vayan, pero tiene su parte mala, habrá corrupción detrás de eso, los adinerados pagarán para que sus hijos no vayan. Yo de no estudiar ni trabajar sí iría a servir a mi patria”.

José Guevara (27) emprendedor

“Sí estoy de acuerdo, así se reduciría la delincuencia en la calle, tengo entendido que el Ejercito da facilidades para que las personas que no culminaron sus estudios, lo hagan. Si fuese mi hermano, que lo lleven de las orejas”.



Delicia Mercedes (73) vendedora

“Estoy de acuerdo porque andan ociosos, vagos, no hacen nada, tienen que ir allá a aprender algo. De ser mi hijo sí me gustaría que vaya”.

