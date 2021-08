Servicio militar obligatorio es inconstitucional en el Perú

El servicio militar obligatorio para los jóvenes que no estudian in trabajan fue una de las iniciativas anunciadas del presidente, Pedro Castillo, que obtuvo mayor acogida por las regiones del país, incluyendo Ucayali, sin embargo, esta medida es inconstitucional, según la Defensoría del Pueblo.

“Bajo ningún supuesto, en el Perú se permite un reclutamiento forzoso, un reclutamiento, imponerlo u obligar a quien no desea desarrollar este tipo de servicio, eso sí va en contra la Constitución”, dijo Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría.

Además, comentó que en el Perú no hay evidencias que revelen la necesidad de reclutar jóvenes a las Fuerzas Armadas, y que esta iniciativa implica implementar un presupuesto considerable, para la comida, vestimenta, y la instrucción de los reclutas.

Cabe remarcar que el servicio militar dejó de ser obligatorio desde el año 2 000, lo que hizo que disminuyera drásticamente el número de soldados, según el almirante José Cueto.



MARTHA ZACARIAS

