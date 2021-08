Ucayali podría ser cuna de variantes del covid-19

Ante el más de 50% de inoculados con solo una dosis en la región, el biólogo y encargado del Banco de Sangre del Hospital Regional, Edison Neciosup Lezama, advirtió en una conversación con Ímpetu que los tuvieron solo una dosis siguen siendo propensos a contraer covid-19 severo o grave, y sería el escenario perfecto para la creación de mutaciones del virus.

“Las vacunas son un elemento más para combatir la epidemia, (…) no debemos confundir que la vacuna nos da inmunidad, cuando no es así, estas vacunas están diseñadas para prevenir la enfermedad severa o grave, pero no evita los contagios, la hospitalización o muerte, pero no evita que nos contagiemos o contagiar a otras personas”, comentó.

Según el último reporte de vacunación contra el covid en el Perú, a nivel nacional; se inocularon con solo una dosis a 2 millones 727 mil 344 personas, y en nuestra región, los vacunados con dos dosis no llegan ni al 50% de los que recibieron una sola dosis. La realidad es que Ucayali es el departamento con menor avance de vacunación a nivel nacional, con un 6,21%.

VER TAMBIÉN:Estado de salud de Jerly Díaz y su bebé en peligro



TERCERA OLA

“La tercera ola traerá consecuencias muy fuertes a la región, con ambas dosis completamos el porcentaje que dicen que nos van a proteger, por ejemplo la de AstraZeneca y Sinopharm con las dos dosis tenemos una protección del 85%, en cambio con una vacuna recién nuestro sistema inmune se estimula”, prosiguió.

Con la aplicación de solo una dosis se está favoreciendo a que el virus cree nuevas variantes, como las ya existentes: variante delta, la brasileña y la india, en otras palabras, nuestra región podría ya ser cuna de nuevas mutaciones del coronavirus, sin embargo, según estudios, las vacunas pueden proteger –aunque en menor eficacia- ante las nuevas mutaciones del coronavirus.

“Estando vacunamos protegemos y hacemos un escudo para los que no pueden vacunarse, como los niños pequeños, los inmunodeprimidos, los que fueron trasplantados. La vacuna no es milagrosa, el sistema inmune y nuestro estado de salud es importante, el llamado es que vayan a vacunarse”, culminó.



MARTHA ZACARIAS

Me gusta esto: Me gusta Cargando...