Acoso laboral y hostigamiento sexual: Solo el 8% de víctimas denuncian

Solo el 8% de casos de acoso y hostigamiento laboral son denunciados, según advirtió estudio realizado en el Perú por la organización GenderLab. Asimismo, durante el último año se reportaron al menos 301 casos de este problema en el país.

El 60% de las víctimas que no denuncian intentan evitar el hostigamiento, el 46% lo comenta con sus compañeros de trabajo, sin embargo, el 32% lo aborda directamente. El 28% no comenta lo sucedido y el 24% asume que es un malentendido.

Asimismo, el estudio reveló que en el 34% de los casos, es el compañero de trabajo el que las acosa, el 14% sufren hostigamiento laboral por parte de personas con un nivel jerárquico superior, el 12% de otra área y el 9% son los clientes.

¿Dónde se denuncia el acoso o el hostigamiento laboral?

La primera instancia para denunciar el caso es ante el Comité de Hostigamiento Sexual de su centro de trabajo, si esta no intercede de manera efectiva, la denuncia se debe hacer ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo, según comentó Zadhit Aparicio, abogada.

VER TAMBIÉN: Los chats «subidos de tono» por los que separaron a funcionario de la Drel Iquitos



¿Qué actos pueden ser de hostigamiento sexual?

“La promesa de un trato preferente o beneficioso a la víctima a cambio de favores sexuales, amenazas donde se exija una conducta que atente su dignidad. Uso de términos de naturaleza sexual o sexista que resulten insoportables para la trabajadora, acercamientos corporales y un trato ofensivo u hostil por el rechazo de la víctima al hostigamiento”, prosiguió.

La Ley establece que el hostigamiento sexual constituye una falta grave que puede ser sancionada con amonestación, suspensión o despido.

Cabe remarcar que el caso más sonado de supuesto hostigamiento laboral en los últimos meses en la región se trató sobre una denuncia hecha por la Defensoría del Pueblo, por lo mencionado en contra de Dennis Vega Sotelo, fiscal provincial provisional contra el Crimen Organizado.



MARTHA ZACARIAS

Me gusta esto: Me gusta Cargando...