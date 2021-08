Conoce los perfiles de los aspirantes a candidatos a la gobernación de Ucayali

Este 3 de octubre se cierra el plazo para que los candidatos definan con qué partido postularan a las elecciones regionales y municipales del 2022. Solo aquellos que estén afiliados a algún partido o movimiento podrán participar.

En este contexto, varios aspirantes, partidos y movimientos regionales comenzaron a mover sus fichas. En esta edición conoce quienes son aquellos que buscarían tentar a la gobernación de Ucayali para el periodo 2023- 2027.

ANTONIO MARINO PANDURO – TODOS SOMOS UCAYALI

Marino Panduro, fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el periodo 2015- 2018. Llegó con el movimiento regional Todos Somos Ucayali (La Cocona). Culminó su gestión con algunas denuncias por los casos: Camal Municipal, Policlínico Municipal, Puente Cashibococha y otros.

Su gestión se caracterizó por ejecutar algunas obras y sobre todo por sus constantes riñas y disputas, por proyectos de arreglos de calles, con el entonces gobernador de Ucayali, Manuel Gambini Rupay.

Se especulaba que postularía a la gobernación de Ucayali para el 2019. Sin embargo, salió a decir que no estaba aún preparado para ese cargo. Pasados estos últimos tres años, confirmó su voluntad de candidatear al cargo de gobernador con el mismo partido en que se hizo conocido.

ROGER NAJAR KOKALLY- PERÚ LIBRE

Najar Kokally, fue congresista de la República en el periodo 2006- 2011, en representación del departamento de Ucayali, llegó al parlamento con el partido Unión por el Perú, en el Congreso fue vicepresidente de la Comisión Agraria y miembro titular de la Comisión de Producción y MYPES, y fue miembro accesitario de la Comisión de Trabajo.

Anteriormente fue cofundador de CGTP Ucayali, teniendo protagonismo en las luchas reivindicativas. En las últimas elecciones generales del 2021 intentó candidatear al Parlamento con el partido político Perú Libre, donde es militante y dirigente.

Roger Nájar lideraba la lista congresal de Lima, con el número uno. Pero el Jurado Especial de Lima Centro 2 lo excluyó por omitir información en su declaración jurada de hoja de vida, no consignó su sentencia por alimentos.

En la última segunda vuelta presidencial, Najar fue convocado por el entonces candidato presidencial y hoy presidente Pedro Castillo a ser coordinador del ‘Plan Bicentenario, Perú Libre de Corrupción’.

Al ser parte del círculo interno de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, este lo propuso para primer ministro. Sin embargo, fue cuestionado y aplastado mediáticamente por sus antecedentes como padre y su designación quedó en nada.

ABEL VÁSQUEZ LÓPEZ- PERÚ LIBRE

Vásquez López, profesor de carrera y conocido dirigente del magisterio de las filas del SUTE- CONARE, su vida política la inició después de ejercer el cargo de secretario general del Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU) tras impulsar la huelga del ‘Ucayalazo’.

En las Elecciones Regionales y Municipales del 2018 postuló por primera vez a un cargo de elección popular, candidateo a la gobernación de Ucayali con el partido Democracia Directa, quedando en quinto lugar. Tentó una candidatura al Congreso en las elecciones extraordinarias del 2020, pero fue excluido del proceso por no declarar un vehículo menor.

En estas elecciones generales del 2021, militó en Perú Libre, se le vio muy activo apoyando la candidatura de Pedro Castillo en la primera y segunda vuelta.

EDWIN VÁSQUEZ LÓPEZ- UCAYALI REGIÓN CON FUTURO

Vásquez López, fue presidente del Gobierno Regional de Ucayali en el periodo 2003- 2006, con el movimiento político que fundó, Ucayali Región Con Futuro (El Otorongo). El también empresario maderero tiene un largo historial de postulaciones infructuosas.

Su primera participación política se dio en las elecciones municipales de 1998 en las que fue candidato de Somos Perú a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, pero sin éxito. En el año 2000 postuló al Congreso de nuevo con Somos Perú en las elecciones generales del 2000 también sin éxito.

Después de las elecciones del 2002, tentó su reelección sin éxito en las elecciones regionales y municipales del 2010, 2014 y 2018. Para estas elecciones del 2022 confirmó que volverá a tentar la reelección con el partido que fundó.

EDWIN MIRANDA RUIZ- ALIANZA PARA EL PROGRESO

Miranda Ruiz, se hizo conocido al ocupar el cargo de director regional de Agricultura (DRAU) durante los años 2019- 2020, en la actual gestión del Gobierno Regional de Ucayali.

Renunció a ese cargo de confianza para postular al Congreso de la Republica en las pasadas elecciones generales del 2021, en las filas del partido Alianza Para el Progreso. Sin embargo, su partido, aunque consiguió buen número de votos no le alcanzó para ocupar una curul.

Miranda en el mes de junio de este año, fue designado coordinador político regional de Alianza Para El Progreso, cargo que antes ocupó el actual gobernador de Ucayali. El objetivo del coordinador es reorganizar el partido en Ucayali con miras a la colocación de candidaturas en toda la región rumbo al 2022. El participaría a la gobernación.

SEGUNDO PÉREZ COLLAZOS- EN BUSCA DE PARTIDO

Pérez Collazos, actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo se conoce que pretende tentar la gobernación de Ucayali; pero no iría con Alianza para el Progreso, partido que lo llevó a ocupar el cargo que ostenta hoy, pues ese sitio está reservado a Edwin Miranda Ruiz. Por eso, está en busca de un partido o movimiento que lo reciba con los brazos abiertos. El alcalde provincial no es novato en política, anteriormente fue regidor provincial e incluso también fue alcalde en remplazo de David Yamashiro. En el año 2014 postuló a la alcaldía de Coronel Portillo, y le ganó el sillón Antonio Marino.

NILO LOZANO TUANAMA- EN BUSCA DE PARTIDO

Lozano Tuanama, es un reconocido político ucayalino postuló en varias ocasiones a cargos de elección popular y por varios partidos. Sin embargo, todas sin éxito. De él se conoce que buscaría tentar de nuevo la gobernación de Ucayali, entre los partidos que estaría dispuesto a recibirlo se vocea Somos Perú.

CESAR GONZÁLES TUANAMA- EN BUSCA DE PARTIDO

Gonzales Tuanama, excongresista por Ucayali (2020- 2021) estaría interesado en tentar la gobernación de Ucayali, según se vocea estaría buscando un partido donde meterse, pues con el que entró al Congreso renunció, entre sus opciones esta Podemos Perú, partido en el que hizo postular a su suegra para tentar una curul del Congreso en abril padao.

NELLY HUMANANÍ MACHACA- EN BUSCA DE PARTIDO

Huamaní Machaca, excongresista por Ucayali (2020-2021) se vocea que anhela continuar su carrera política, esta vez buscaría tentar a la gobernación de Ucayali. Pero debido a que su partido no pasó la valla electoral en las elecciones generales pasadas (2021) no tendría partido con el que postular. Estaría buscando donde integrarse o en todo caso que su partido se reinscriba, plazos aún les quedan.

JESSICA NAVAS SANCHEZ- EN BUSCA DE PARTIDO

Navas Sánchez, actual consejera de Ucayali intentó postular al congreso en las últimas elecciones generales del 2021; sin embargo, fue excluida del proceso por omitir una sentencia en su hoja de vida. Pero sus aspiraciones políticas aún no culminan, se conoce que está indecisa al cargo que postulará: puede que sea a la gobernación de Ucayali o a la alcaldía de Coronel Portillo.

Navas fue regidora en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y ocupó varios cargos en el Gobierno Regional de Ucayali, entre ellos fue directora de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali. Se conoce que para concretar su aspiración está en búsqueda de un partido o movimiento político.

CELIA PRADO SEIJAS- EN BÚSQUEDA DE PARTIDO

Prado Seijas fue subgerente de Ejecución de Proyectos del Goreu en 2013, de allí saltó a ocupar el cargo de directora de Agricultura, durante la gestión de Jorge Velásquez. Sobre ella siempre se ha conocido que la querían en listas de diversas tiendas políticas, como por ejemplo, en Fuerza Popular estuvo de precandidata al Congreso en las elecciones del año 2016. En las pasadas elecciones generales del 11 abril, se la voceó como precandidata de Podemos Perú, sin embargo no se concretó. Para las próximas elecciones regionales, es también una de las mujeres clamadas para tentar la sucesión de Francisco Pezo.



ALI RODRIGUEZ

