Covid-19 en Ucayali: Disminuyen muertes de 30 a 2 por día

Pese a la presencia de la variante india, más conocida como la variante delta en Perú, la región Ucayali ha registrado un descenso en la estadística de fallecimientos, según el reporte del Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres, manifestó el jefe del Comando Covid, Ángel Gutiérrez Rodríguez.

“Estamos en el promedio de un fallecido por día, incluso la semana pasada hemos tenido un día sin fallecidos. El hecho que no se registren fallecidos es un avance, quiere decir que estamos bastante bien”, expresó.

Pese a que el Perú a la fecha ha registrado 20 casos de la variante delta, la región Ucayali no ha registrado ni uno solo, no obstante, el jefe del Comando Covid manifestó que se encuentran a la expectativa y preparados para hacer frente a una posible tercera ola de Covid-19 en la región, que afectaría a la población joven.

“Estamos preparándonos para una tercera ola de contagios, a nivel nacional se han confirmado 20 casos de esta variante, mientras que en el mundo está ocasionando una tercera ola. En esta región no se está presentando la variante delta, no hay un solo caso, de todas las muestras que se han enviado al INS, no se ha reportado la presencia de la variante”, indicó.

Ímpetu tuvo acceso a la estadística elaborada por el Equipo Humanitario de Regojo de Cadáveres, y el reporte según el mes de julio, en el que efectivamente se puede visualizar que los fallecidos, víctimas por Covid-19 han disminuido.

Durante la última semana del mes de julio (del 26 julio al 1 de agosto) se registraron 9 fallecidos por Covid-19, el lunes 26 (2 fallecidos); martes 27 (2 fallecidos); el miércoles 28 (1 fallecido); el jueves 29 (1 fallecido); el viernes 30 (2 fallecidos); el sábado 31 (0 fallecidos); finalmente el domingo 1 de agosto se registró 1 fallecido.

Segunda ola

Como se recuerda, durante el mes de abril y mayo del 2021 registró la segunda ola, un pico más alto a casa de la variante P.1 conocida como la variante brasileña, llegando a registrarse hasta 30 muertos por día.

En la actualidad, según la Sala Situacional, actualizado al 2 de agosto, han ocurrido 3051 muertes a causa del Covid-19 en toda la jurisdicción de Ucayali.

Primera ola

Durante el mes de abril y mayo del año 2020, durante la primera ola por Covid-19, se registró en Ucayali, el pico más alto llegando a registrarse incluso hasta 75 fallecidos por día.

Vacunación

Uno de los principales factores para no solo prevenir, sino también frenar la propagación de las variantes del Covid-19, es acudir a las jornadas de vacunación. Frente a ello, la Dirección Regional de Salud de Ucayali, desarrollará para este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de agosto el primer vacunatón, al interior del estadio de Pucallpa desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, a mayores de 18 años.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

