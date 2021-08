Micro Red Salud de Masisea recibió congeladoras con paneles solares para vacunas

El centro de salud del distrito de Masisea, recibió el último martes congeladoras con paneles solares, esto permitirá conservar paquetes por 24 horas a paquetes que tienen la capacidad de almacenar hasta por 36 horas vacunas del esquema regular de inmunizaciones, incluyendo las dosis contra el coronavirus. El alcalde del distrito, Manuel Dreyfus Ríos, junto con los representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Red de Salud de Coronel Portillo fueron quienes entregaron las congeladoras.

“Se realizó en el centro de salud la entrega de un congelador. Más adelante también se entregará a 18 congeladores a cada uno de los 19 establecimientos que conforman la Micro Red de Salud Masisea”, comentó el jefe, Erik Pinedo Vela.

Pinedo Vela también exhortó a la población a vacunarse. “Yo ya recibí las dos dosis de la vacuna Sinopharm y es la misma que se aplicará a la población y como me ven estoy trabajando con normalidad. No se dejen llevar por información errónea, por comentarios mal intencionados que lo único que van a lograr es que no se logre inmunizar a toda la población. Es tiempo de pensar en los demás y no en uno mismo”, finalizó Pinedo.

