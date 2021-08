Aparece cadáver de Jean Pool después de más de 48 horas de búsqueda

Con más de 48 horas de haberse desaparecido en la profundidad del río Ucayali, se encontró la mañana del último miércoles el cadáver de Jean Pool Vásquez Linares, el joven universitario de la carrera de Educación que encontró un trágico final en una tarde de amigos.

Fue el pasado domingo cuando Jean Pool con sus amigos se dirigieron al medio día hacia el caserío Vista Alegre, el plan era tomar un baño y jugar futbol. Los acompañantes del universitario confesaron que se propusieron el reto de cruzar hacia una playa y cuando retornaron, Jean Pool ya no llegó a la orilla del río.

Varias horas después, la madre se enteró de la desaparición de su hijo, quién aseguró que el personal naval mostró poco interés en la búsqueda del joven.

Con más de 10 personas, entre familiares, amigos e integrantes de organizaciones contribuyeron en la búsqueda de Jean Pool, ayer, tras encontrarlo atrapado en medio de una palizada, fue trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal.

La progenitora de Jean Pool informó que los jóvenes que acompañaban a su hijo ese trágico día, no contribuyeron en su búsqueda. “Ninguno de sus amigos que han estado en el lugar de los hechos nos ayudaron. Solo eran amigos del momento, porque al amigo de verdad no se lo abandona”, declaró.

Horas después sus familiares lo velaron en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Santa Anita, del distrito de Manantay. Su entierro se realizará esta mañana a las 10:00 a.m.



TATIANA ZACARIAS

