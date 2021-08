‘Come caca’ cumple detención domiciliaria en Depajus

Deyvis Junior Aliaga Ríos, alias ‘come caca’, investigado por la muerte de dos personas, un policía y un técnico electrónico, llamados Ángelo Rebata y Teófilo Saromo respectivamente, se encuentra detenido en el área de Capturas del Departamento de Apoyo a la Justicia (Depajus) mientras las investigaciones prosiguen.

El representante del Ministerio Público que lleva el caso de la muerte de Saromo pidió nueve meses de prisión preventiva para Aliaga, pero el Poder Judicial resolvió infundada dicha solicitud, sin embargo, concedió detención domiciliaria, pero la vivienda del investigado no cumplió los requisitos necesarios para que este cumpla su detención domiciliaria allí, por lo que se encuentra en Depajus.

VER TAMBIÉN:Cámaras captan momento exacto de la muerte del joven mecánico (VIDEO)



El abogado del investigado argumentó anteriormente que Aliaga sufriría de esquizofrenia, no obstante, un especialista legal comentó en una conversación con Ímpetu que una persona con esa enfermedad mental “no tendría el raciocinio suficiente” para hacer lo que se le imputa al presunto homicida.

Asimismo, fuentes confiables sostuvieron que no se tiene los documentos que acrediten la salud mental de Aliaga, en la investigación del caso del policía, y dichas pruebas deben ser ‘recogidas’ por la defensa técnica del investigado, mas no por la Fiscalía.



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Me gusta esto: Me gusta Cargando...