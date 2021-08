Conoce todos los detalles del ‘vacunatón’

A través de una conferencia de prensa en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, Rubí Vega Rengifo, directora ejecutiva de Planeamiento Finanzas y Gestión Institucional, y Liz García, directora ejecutiva de Salud de las Personas, anunciaron que todas las acciones a desarrollarse en el ‘vacunatón’ a realizarse los días 7 y 8 de agosto se realizan en coordinación con el Comando Vacuna.

“Inicialmente se había pensado que esta vacunatón que como ya habíamos abarcado al grupo etario mayores a 45 bajarlo a los 35, pero eso todavía no había sido oficial porque todavía había una propuesta pendiente, es por ello que se planteó bajar al grupo etario de 18 años, porque la realidad de nuestra región es distinta a lo que se vive a nivel nacional, nosotros tenemos alrededor de 600 mil habitantes y nuestra meta a vacunar a los de 18 está dentro de la meta de 395 mil habitantes a vacunar”, expresó, Liz García.

Las representante de la Diresa, aseguraron que se va a vacunar a toda persona que tiene cumplidos sus 18 años, más no a aquella que está por cumplir la mayoría de edad, asimismo se vacunarán a todos los demás grupos que de repente no han podido acceder a la primera vacuna van a poder acceder.

Meta poblacional

La meta a vacunar son 30 mil dosis de vacunas, de las 76 mil dosis Sinopharm que está programado para nosotros seguir en los días posteriores. No se van a poner solo segundas dosis, sino también primeras dosis. Para ello se tendrá la participación de 25 brigadas de todas las redes de salud, de la provincia y la participación de la Red Asistencial de EsSalud.

“Los ambientes del estadio supera a todos los ambientes de todos nuestros puntos de vacunación, nosotros sumando entre todos nuestros puntos de vacunación teníamos un promedio de 18 brigadas dependiendo de la demanda, en el estadio vamos a contar con 25 brigadas para poder atender a toda esta demanda, se está estableciendo todo el flujo para evitar las aglomeraciones y para evitar que el tiempo de espera sea rápido, la vacunación es rápido lo que demora es el registro”, explicó Liz García, directora ejecutiva de Salud de las Personas.

Para que la afluencia peatonal sea más fluida, se van a habilitar dos puertas de salida ubicada lejos de las puertas de ingreso, asimismo se contará con la participación de voluntarios y personal de las Fuerzas Armadas quienes ayudarán al control de las filas durante estas 36 horas maratónicas.

“Se está coordinando también con EsSalud, viendo toda esta afluencia es por ello que se está pidiendo a gobernación el cierre de sus las vías principales de acceso para evitar que los motocarristas, los carros y motos se aglomeren en la puerta de ingreso”, expresó.

Las primeras dosis son vacunas Sinopharm

No hay por qué tenerle algún temor o rechazo hacia la vacunas todas las vacunas que se han administrado en el país, principalmente a las vacunas Sinopharm, según aseguró Liz García porque son vacunas que tienen un sustento científico, ya que todas protegen, “las que nos toque en el momento es la oportunidad que tenemos para protegernos por lo tanto no hay porqué rechazar esta oportunidad que es gratis”.

La licenciada encargada de todo el proceso de vacunación aseguró que se cuenta con tres estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud-INS, donde dan a conocer la eficacia del 94 por ciento de la vacuna Sinopharm, también la disminución en el número de casos en el personal de salud teniendo en cuenta que el primer millón de dosis de vacunas Sinopharm que ingresó al país se priorizó al sector salud y un tercer estudio que se hizo en este sector poblacional en el que están incluidos personal de Diresa en el que también se ha visto que hay una disminución de casos. Adicionalmente a ello, tras esto estudios el gremio médico que pedía una tercera dosis ya ha desistido con el último estudio que se hizo.

“A la población se le puede decir que la Sinopharm tiene un grado de efectividad de 94 por ciento, según tres estudios realizados, es decir, estamos a un punto porcentual de igualarle a la Pfizer. El rechazo o el temor es algo infundado, porque también hay que tener en cuenta que el personal de primera línea que están atendiendo en las postas, en los hospitales y diferente centros de vacunación se han vacunado con Sinopharm”, expresó Liz García.

No se puede cambiar de vacuna

Durante la conferencia de prensa se aclararon varias dudas entre ellas la variación de vacunas el cual fue aclarado por la representante de la Dirección Regional de Salud de Ucayali.

“No se puede hacer, si en la primera dosis te han puesto Sinopharm en la segunda tiene que ser Sinopharm, lo mismo sucede con la AstraZeneca y Pfizer”, explicó.

Ciudadanos de otras regiones

Ciudadanos que hayan recibido su primera dosis en otras regiones, su segunda dosis tienen que recibirlo allá, dado que se va priorizar la vacunación a ciudadanos de la región.

No obstante, aquellos que sean de otra región, quienes residan en Ucayali y no hayan podido hacer el cambio de domicilio tendrán que llevar su recibo de luz o agua como documento que certifique su residencia en la región.

“Vamos a hacer la priorización de las primeras dosis, la primera dosis va a ser de preferencia para los ciudadanos de la región Ucayali, pero sí se van a vacunar a ciudadanos de otras regiones que residan en la región, para ello tendrán que llevar su recibo de luz para que puedan ser inoculados”, expresó García.

Segunda dosis y vacunación a asentamientos totalmente garantizada

“Nosotros tenemos garantizados las segundas dosis, es por eso que en este vacunatón vamos a seguir aplicando las segundas dosis de las tres vacunas. Tenemos el stock. Por lo tanto lo que se está haciendo después del vacunatón es salir a vacunar a los conos, a toda nuestra población de lo que es los asentamientos humanos más alejados”, aseguró la representante de la Diresa.

Lentitud en proceso de vacunación es responsabilidad compartida

Ucayali se coloca a nivel nacional como la región con el proceso de vacunación por debajo del 10 por ciento con respecto a lo poblacional, frente a ello Liz García, directora ejecutiva de Salud de las Personas, calificó esta situación como una responsabilidad compartida.

“Lastimosamente esto es una responsabilidad compartida, nuestro quipo de trabaja está trabajando 24 horas del día, y todos los días en coordinación con el Minsa, es responsabilidad compartida porque la disponibilidad de las vacunas ha estado siempre, la disponibilidad de nuestro personal también, lo que se busca es que la población también ponga de su parte, porque la meta es poblacional no de cuantas vacunas y vacunadores tenemos, hay que hacer el llamado a la población”, indicó.

Sorteo de la moto

El sorteo de la moto, será para todos aquellos ciudadanos quienes acudan a la aplicación de la segunda dosis. “El sorteo de la moto será el día 29 en la segunda dosis para toda la población que acceda a vacunarse, porque lo que se espera es que no solamente se vayan a la primera dosis sino también a la segunda dosis. Agradecemos a la empresa privada, a la empresa Socopur que está poniendo el hombro y ha donado esta moto para el sorteo”, añadió.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

