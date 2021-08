Detectan 66 mil en perjuicio de Municipalidad de Padre Abad

La Contraloría General identificó que, en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, se contrataron y cancelaron en el 2019 los servicios de impresión de tarjetas para la asistencia del personal y formato kárdex para el área de almacén, que finalmente no se ejecutaron.

De igual forma, se detectó que el entonces gerente municipal de la gestión 2019 no devolvió a la entidad un fondo en la modalidad de encargo para servicios de información turística, que tampoco se realizó. Ambas irregularidades causaron un perjuicio económico de S/66 mil en contra del municipio.

Según el Informe de Control Específico N° 003-2021-2-2684-SCE, se detectó que se solicitó la impresión de tres mil tarjetas de control de asistencia por un importe de S/ 24 mil, y dos mil kárdex (formatos para control de bienes del almacén), por un monto de S/ 17 mil. Ambos servicios estaban destinados para la Subgerencia de Recursos Humanos, cuyos funcionarios dieron la conformidad y el pago respectivo, a pesar que no se realizaron.

El informe de la Contraloría detalla que los servicios de impresión no ingresaron a la municipalidad, incluso se determinó que el control de asistencia de los trabajadores se realiza en hojas de papel bond impresas, y en el almacén de la entidad no existe kárdex alguno.

De igual forma, se evidenció que el fondo en la modalidad de encargo por S/ 25 mil se entregó al exgerente municipal para la implementación de la información turística en la provincia de Padre Abad, sin embargo, dicha actividad no se realizó porque no se adquirieron los servicios de diagnósticos, elaboración e impresión de mapas, charlas, mantenimiento y visita de sitios turísticos. El exfuncionario no hizo la rendición ni la devolución de los recursos asignados.

Por ambos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho exfuncionarios públicos, por ello, se comunicó el presente informe a la actual titular de la entidad municipal para que disponga las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades que correspondan. Asimismo, se notificó a la Procuraduría para que inicie las acciones legales correspondientes. La ciudadanía puede tener acceso a los informes de control que emita la Gerencia Regional de Control de Ucayali a través de la página web www.contraloria.gob.pe.

