Primer atleta shipibo: “No esperen mucho de las autoridades, nosotros mismos podemos salir adelante”

A quince minutos de Contamana se encuentra la comunidad nativa Canaán de Tipishca, con aproximadamente 200 habitantes. Este lugar de caminos de tierra y ubicado en medio de la provincia de Ucayali, departamento de Loreto, vio crecer a su primer atleta deportivo de talla y reconocimiento nacional. Orgullosamente, Mauro Alejandra Valera Gonzales, presume en redes sociales sus orígenes y hoy anhela llegar a los juegos olímpicos para dejar en lo más alto a su comunidad y al país.

¿Cuándo dio inicio tu carrera deportiva?

Recuerdo que cuando estaba en el colegio de mi comunidad, un día me llevaron a concursar a los juegos escolares. Participé en el lanzamiento de jabalina y bala a los 15 años. Después viajé a Iquitos a un concurso donde quedé campeón regional.

¿Tu comunidad te brindó apoyo cuando empezaste?

Bueno, los profesores de las zonas rurales muchas veces piensan que los deportistas que participamos en los eventos perdemos tiempo. Al inicio, el único que me apoyó fue el director de mi colegio, quién era mi acompañante en los concursos. Ahora estoy en Pucallpa, pero siempre me comunico con los de mi comunidad y ellos me brindan su apoyo.

VER TAMBIÉN:Acoso laboral y hostigamiento sexual: Solo el 8% de víctimas denuncian



Por parte de las autoridades, ¿te ayudaron?

Claro que no, incluso al director que me acompañaba le descontaban el sueldo por irse conmigo de viaje. Siempre me decían que me darían todo el material para poder entrenar, pero eso nunca llegó.

¿Consideras que cualquiera puede ser atleta?

Realmente, el atletismo es para que los que tiene plata, una jabalina te cuesta casi como 2500 soles y después hay más gastos. Es difícil para alguien de bajos recursos. Yo tuve a mi hermana que me apoyó y a mi profesor.

¿Fuiste discriminado alguna vez por tus orígenes?

Cuando me fui a Lima tuve nuevos compañeros y amistades, y nadie me discriminó. Todos me trataron muy bien.

¿Cómo te ves de aquí a futuro?

Mi objetivo es llegar a una olimpiada y representar a nuestro país en un mundial. Además, quiero formar una liga de atletismo. Conozco como a 40 jóvenes que lo practican en la región y solo falta la difusión.

VER TAMBIÉN: ¿Por qué personal de la fiscalía intervino local de la UGEL esta mañana?



¿Alguna vez quisiste tirar la toalla y dejar el atletismo?

Sí, como no tenía apoyo, quería dejar el deporte. Sentía que estaba solo. Después, me desanimé y pensaba dejarlo todo ahí, porque sentía que no iba a salir adelante. Ahora ya no pido apoyo a las autoridades, porque sé que no me van hacer caso. Antes les pedía que me apoyen y nunca llego nada, me dejaron en visto.

¿Qué te motivó a seguir?

Mi familia. Me motivó pensar que mi familia vive en una zona rural. Yo quería ver algo diferente, que no encontraba cuando estaba dentro de la comunidad.

¿Qué le dirías al joven shipibo que también desea llegar a las olimpiadas?

Lo primero es que acepten su cultura. Recuerden que somos de una sola bandera, de una sola sangre. No esperen mucho de las autoridades, nosotros mismos podemos salir adelante.

Con una trayectoria de 5 años en el atletismo, Mauro tiene grandes sueños. La seguridad que lo caracteriza lo ayudó a impulsar su carrera con la misma fuerza con la que lanza su jabalina cuando practica el deporte. Hoy su nombre se ha plasmado en la historia como el primer atleta shipibo. “Yo sé que algún día saldré en televisión, tendré muchas medallas y formaré parte de los mejores”, finalizó.

TATIANA ZACARIAS

Me gusta esto: Me gusta Cargando...