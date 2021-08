Ronderos en Ucayali: Dispuestos a brindar seguridad en las ciudades

En 1976 en la comunidad de Cuyumalca (Chota-Cajamarca) se formó la primera organización de ronderos campesinos del Perú. Actualmente Ucayali, cuenta con más de 5 mil ronderos que administran justicia en sus localidades, casi el 50% son mujeres.

Actualmente los ronderos se muestran dispuestos a ampliar su accionar brindando seguridad en las ciudades, tras el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, en su primer mensaje a la Nación, de expandir el sistema de ronderos a las ciudades bajo el argumento de combatir la inseguridad ciudadana.

Aunque han salido algunas voces contrarias, advirtiendo que crear una fuerza de seguridad paralela podría ser utilizada políticamente como ocurren en gobiernos dictatoriales, los ronderos ucayalinos responden que ellos ya trabajan muchos años cuidando a la población.

Sobre los orígenes de esta organización, e inspirados en la región Cajamarca, la primera ronda campesina, propiamente dicha, surgió en el asentamiento humano Micaela Bastidas, sin embargo, en la época que asolaba el terrorismo en las comunidades nativas ya habían formado agrupaciones dedicadas a enfrentar a los seguidores de Sendero (la más reconocida fue en la comunidad nativa Santa Rosa de Aguaytía), aunque no fueron considerados ‘rondas campesinas’ como tal, marcaron un precedente en su historia.

“El accionar de la zona andina del Perú, en el control interno en las comunidades y caseríos y sus prácticas tuvo acogida en la población ucayalina y repercutió en nosotros, ya que son los hermanos ronderos los que solucionaban los problemas”, comentó Riser Vásquez, secretario de Derechos Humanos de las rondas campesinas.

La Federación Regional de Rondas Campesinas Nativas y Urbanas de Ucayali, está conformada por 32 comunidades nativas y 5 730 miembros, los mismos que tienen representantes en los comités provinciales de seguridad ciudadana, por lo que la “expansión de sistemas de rondas campesinas a la seguridad ciudadana”, propuesta por el presidente Pedro Castillo, “no es nada nuevo” para ellos.

Castillo propuso que las rondas formen parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en los niveles regionales y locales, además, planteó asignarles un presupuesto para dotarlos de logística.

“Las rondas ya son parte de ello, estamos participando en los comités, no es mucha novedad la propuesta porque ya se viene trabajando así”, dijo Vásquez.

¿Qué necesitan las rondas campesinas?

De acuerdo a lo que menciona Vásquez, las rondas campesinas en la región exigen el cumplimiento de la Ley Nº 27908, “Ley de Rondas Campesinas”, ya que jueces y fiscales, “no lo hacen”, lo que es una “amenaza” para los ronderos.

“En el artículo 18 enciso 3 del Código Procesal Penal, se ponen límites para los administradores de justicia, dice que ya no pueden revisar los casos que ya fueron juzgados por las rondas campesinas, lo que no se hace y terminan hasta denunciando a los dirigentes ronderos”, añadió.

Recordemos que las rondas campesinas actualmente cuentan con su reglamento (Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS), donde se establecen por ejemplo, los requisitos para ser rondero y sus funciones, las cuales son:

“Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la población, así como contribuir con el progreso de su pueblo”, entre otros.

Por su parte el prefecto de Ucayali, Juan Sangama, dijo a Ímpetu que hasta el momento no han recibido ninguna disposición para ampliar el accionar de los ronderos, que se mantienen en constante coordinación en las zonas rurales, a través de los subprefectos y tenientes gobernadores y la Policía con quienes coordinan directamente en caso de delitos.

El orgullo de ser rondero:

Los miembros de las Rondas Campesinas, “sienten la satisfacción de servir al pueblo”, no piden ni tienen beneficios, remuneraciones o incentivos económicos, pero sí compromiso, amor y responsabilidad para ejercer su sentido de justicia en las zonas más remotas de la selva ucayalina.

Con ishangas, ramas de guayaba, látigos elaborados a mano y demás instrumentos propios de las regiones y sus culturas, los ronderos están dispuestos a ejercer la “purificación de la ronda” a quienes cometen actos delictivos.



MARTHA ZACARIAS

RECUADRO:

LA PALIZA COMO MÁXIMA SANCIÓN

Las rondas campesinas cuentan con una asamblea máxima compuesta por un secretario de Defensa (defiende al “detenido”), de Justicia (“hace la labor de un fiscal”) y el “juez” que dirige la asamblea. El sistema de justicia de los ronderos se basa en brindar oportunidad y la reinserción a la sociedad de los que actúan ilegalmente, bajo sentencias que constan de trabajos comunales y de devolver lo que robó.

“Pocas veces buscamos que el delincuente pase a la jurisdicción penal porque la Fiscalía lo va a mandar a la cárcel y nosotros entendemos que la vía de solución es reeducar a las personas y hacerlas útiles a la sociedad”, añadió.

Con respecto a “la paliza” que dan los ronderos a los que cometieron faltas o delitos son llamados por ellos como “purificación de la ronda”, basada en principios bíblicos donde se estipula un castigo a quienes cometieron actos delictivos.

Los ronderos son elegidos de manera democrática y el 50% de sus integrantes son mujeres, puesto que en sus principios está el no discriminar, sólo basta “ser el ejemplo de su familia y de la sociedad”.

Cabe remarcar que las bases de las rondas de campesinos se resuelven casos a diarios, pero el delito que menos tratan es el de violación y es uno de los pocos que son derivados a la Fiscalía.

“Venimos trabajando como lo demanda la Constitución Política en su artículo 149, donde estipula que las rondas campesinas son autoridades jurisdiccionales y administran justicia dentro de su ámbito territorial”, comentó Riser Vásquez.

