Grupo Terna para desarticulación de bandas criminales en Ucayali

La seguridad ciudadana es uno de los principales problemas no solo en Ucayali sino a nivel nacional, frente a ello, durante su mensaje a la Nación del 28 de julio, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, manifestó que se impulsaría la participación de las rondas campesinas para hacer frente a este flagelo.

Al respecto, Ímpetu conversó con el coronel, José Llerena Yupanqui, jefe de la XIII Macrepol Ucayali, para conocer su postura, así como las distintas acciones que se han tomado desde que asumió dicho cargo el pasado 19 de abril de este año.

Dijo que sus principales acciones para frenar la inseguridad han sido mejorar las estrategias en la ejecución de los operativos policiales, los megaoperativos policiales relacionados a combatir la delincuencia común y organizada así como también hacer cumplir las medidas de emergencia sanitaria por el covid-19. De igual manera cubriendo los puestos de vigilancia o de puestos fijos policiales para poder asegurar la seguridad en toda la región, no solamente en Callería sino también en Yarinacocha y Manantay.

Refiere el jefe policial que todo el accionar se realiza con 1600 efectivos policiales distribuidos a través de 17 comisarías contando con unidades especializadas. Tenemos la Unidad de Investigación Criminal, la Unidad de Servicios Especiales, el Escuadrón de Emergencia, el Escuadrón Verde y el Grupo Terna que hemos activado recientemente.

VER TAMBIÉN:Detectan 66 mil en perjuicio de Municipalidad de Padre Abad



GRUPO TERNA

Es un equipo especial que hace acciones de inteligencia mimetizados de civil con la finalidad de identificar y capturar las bandas.

Han ido mejorando sus estrategias de inteligencia y una de ellas es la creación del Grupo Terna que es personal de civil que se mimetiza en diferentes lugares de mayor incidencia delincuencial para poder desarticular bandas organizadas.

A la fecha asegura el coronel Llerena que en lo que va de su periodo han desarticulado 116 bandas en medio de más de 4 mil operativos y de megaoperativos; en conjunto con las fuerzas armadas y la municipalidad serían unos 73 operativos desde que él está al frente de la Macrepol Ucayali. Donde han decomisado 54 armas entre pistolas, revólveres y también artesanales.

RONDEROS

Ante el anuncio del presidente Castillo, sobre la incorporación de las rondas campesinas en la seguridad ciudadana, precisa el coronel Llerena que estas tuvieron sus origen durante la lucha contra la subversión. Se les había dado la facultad de una autoridad local que administraba en cierta forma la justicia de acuerdo a sus costumbres que lo ampara la Constitución, pero las rondas no tenían injerencia en las zonas urbanas porque hay presencia de la policía. La policía ve a las rondas como un elemento de apoyo, similar al que se está haciendo acá en las zonas urbanas con las juntas vecinales que tienen presidente y sus integrantes.

VER TAMBIÉN: Tarapoto: Militares asustan a los jóvenes con servicio militar obligatorio (VIDEO)



Las rondas nos servirían como autoridades locales, comunicarnos algún hecho delictivo, de repente amenazas de narcotráfico amenazas de mafias de tala ilegal y de la deforestación, de manera conjunta podemos trabajar, pero eso ya se determinará más adelante.

Las rondas tienen sus propias leyes y se pueden exceder, tenemos que tomar en cuenta que la persona que delinque, cuando es detenida ya tiene su derecho a no ser castigado, para ello está la administración de justicia, para establecer las responsabilidades penales pero ése ya es un tema me imagino que se tendrá que hacer una evaluación o los mecanismos para hacer un trabajo articulado.

Tal vez más adelante se verá si efectivamente habría una coordinación con los ronderos. Primero tenemos que definir la facultad que tendrían las rondas en las zonas urbanas, para que ellos se establezcan, para que sean una autoridad local, puede ser en una zona donde no hay presencia de la policía ni de las fuerzas armadas, ya pasamos la etapa de pacificación, hemos vuelto al Estado de derecho en la mayor parte del Perú, reiteró.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

Me gusta esto: Me gusta Cargando...