Ucayali será la primera región del país en inocular a mayores de 18 años a más

Una jornada de vacunación durante 36 horas consecutivas, se inicia hoy sábado 7 hasta el domingo 8 de agosto en la ciudad de Pucallpa, será la primera jurisdicción del país que vacunará a la población joven, mayores de 18 años.

Durante el Vacunatón de la Esperanza a desarrollarse en el estadio “Aliardo Soria Pérez” de Pucallpa, la población convocada será inoculada desde las 7:00 de la mañana de hoy hasta las 7:00 de la noche de mañana domingo.

Para garantizar la concurrencia de ciudadanos de diversos grupos etarios, el Gobierno regional de Ucayali a través de la Dirección Regional de Salud en alianza estratégica con es Essalud Pucallpa realizaron ayer un colorido pasacalle a ritmo de danzas amazónicas y personal profesional de salud, agentes comunitarios, entre otros con el firme propósito de motivar, concientizar y propiciar una concurrida asistencia al “Vacunatón de la Esperanza”.

A esta jornada se sumará la cooperación logística de los gobiernos locales de Coronel Portillo, Yarinacocha y Manantay, organismos cooperantes que coadyuvan a fortalecer el cuidado de la salud pública de los ucayalinos, además de despejar dudas o mitos, sobre la eficacia de las vacunas, es el caso de Sinopharm, que según estudios de laboratorios tiene un grado de 96% de efectividad en las personas que se vacunaron en primera y segunda dosis.

La meta de la presente jornada es aplicar 30 mil dosis, para ello, la Dirección Regional de Salud de Ucayali en coordinación permanente con Essalud Pucallpa ha, determinado que el ingreso será a través de dos puertas, la puerta Nº1 para mayores de 18 años a más en primeras dosis y la puerta Nº2 para segunda dosis; habrá atención preferencial para primera y segunda dosis a adultos mayores, gestantes y personas con discapacidad.

El principal reto de esta vacunación que tiene como lema “Vacúnate en memoria de todos los que soñaron con esta oportunidad” es evidenciar en la población que la vacuna, cualquiera que sea, es segura y confiable.

Las primeras 12 horas de la vacunatón estará a cargo del personal de Essalud Pucallpa, seguido de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, para culminar con la participación de la Red de Salud Coronel Portillo. Para garantizar la seguridad interna y externa se ha realizado las coordinaciones con la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

SINOPARH UNA VACUNA SEGURA Y CONFIABLE

Teniendo en cuenta que la aplicación de las primeras dosis a la población mayor de 18 años, se utilizará la vacuna Sinopharm, dos profesionales de la salud vacunados han manifestado su testimonio sobre esta vacuna.

Decano del Colegio de Enfermeros consejo regional XIV Ucayali

LIC. JOSE LUIS ONOFRE ESPINOZA

Vacunado el 13 de febrero del 2021

“En primer lugar no me dio ninguna reacción adversa, hoy en día volví a mi trabajo (asistencial), y me siento más protegido. Desde que me he vacunado siento que hay efectividad, con esto quiero desterrar los paradigmas y mitos cuando dicen que la vacuna china no es efectiva. Los enfermeros hasta el momento no se han infectado y si hemos enfermado ni cuenta nos hemos dado, no llegamos a ser hospitalizados. Quiero aprovechar este medio para invocar a la población que se vacune, independientemente de la marca, yo creo que estos momentos no estamos para elegir la vacuna, las pruebas de que esta vacuna es efectiva, somos nosotros el personal de salud, quienes estamos más expuestos que cualquier otra persona”.

Biólogo Eric Mananita Terrones

“Nos hemos vacunado con la Vacuna Sinopharm, mi mejor mensaje para la población, que no hay mejor vacuna que llega al hombro; estas circunstancias de pandemia, debemos aprovechar nosotros al máximo la oportunidad que tenemos, porque a inicios de pandemia no se tenía una evidencia clara de la efectividad de la vacuna, sin embargo; hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) han validado lo estudios que se han hecho en segunda y tercera fase, llegando a la conclusión que los niveles de efectividad están por encima del 78%. También a Nivel Nacional el Instituto Nacional de Salud ha hecho un estudio que en personas quienes han tenido el covid-19 y se han vacunado con las dos dosis de Sinopharm, el nivel de protección es de 95%”.

DATO:

Llevar DNI

Usar doble mascarilla

Portar alcohol en gel.

