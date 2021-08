Ucayalina representará al Perú en Campeonato Panamericano y Sudamericano

Jheysi Paredes Vásquez, una adolescente nacida en Aguaytía, que a sus 15 años representará a la región y al Perú en el Panamericano y Sudamericano en México. “Me siento emocionada, esta oportunidad no se da muchas veces, lo único que tengo que hacer es aprovecharla al máximo”, dijo.

Paredes competirá en dos categorías; la Sub 15 y la Sub 17 en la división de 64 kilos de levantamiento de pesas. En la primera categoría sus contrincantes serán de Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Canadá, Aruba, Cuba y Estados Unidos, y en última categoría se enfrentará contra los mismos países, sumado Argentina, Paraguay y Uruguay.

La ‘hija de Aguaytía”’ como la llama su entrenador, Pedro Paredes Zuta, cuenta con 26 medallas en su haber (entre oro, plata y bronce); 16 son nacionales y 10 son internacionales, asimismo, viene practicando este deporte desde hace más de tres años.

“Recibimos poco apoyo inicialmente, tuvimos que hacer polladas, actividades y acudir a instituciones a pedir apoyo y eso es lo más difícil, pero sí supimos salir adelante pese a la dificultad, a las chicas que no practican ciertos deportes por los prejuicios solo me queda decirles que no tengan miedo, están en toda su libertad de hacer deporte”, comentó.

Por su parte Paredes, quien también es entrenador de la Liga de Levantamiento de Pesas de Aguaytía, pidió ayuda a las entidades públicas o privadas para costear una bolsa de viaje para nuestra representante y agradeció a quienes los apoyaron hasta el momento.

“Por fin, después de dos años participaremos en un campeonato presencial, por ello buscamos un apoyo para una bolsa de viaje de Jheysi, en México nuestra moneda no tiene valor, y los gastos que cubren no es para que ella se pueda comprar una gaseosa”, comentó. Además, precisó que espera que el gobernador regional, Francisco Pezo se reúna con Paredes para motivarla y ayude a la Liga de Levantamiento de Pesas.

Rumbo a los campeonatos internacionales

Lady Diana Barrera Flores de 16 años también nacida en Aguaytía, trajo al país 6 medallas internacionales y a la región 10 medallas nacionales. Ella participó en la división de 59 kilos y llegó a la selección y preselección para viajar a México, sin embargo, “por dificultades y lesiones” no pudo clasificar.

“Estoy practicando más para las próximas competencias internacionales, este es mi quinto año entrenando en este hermoso deporte que no solo es para varones como dicen, también lo es para mujeres”, comentó.

Diana en una de sus presentaciones sufrió una lesión en las lumbares, por lo que tuvieron que hacerle terapias, cuando se recuperó recayó a las tres semanas, pero actualmente ya está sana y salva.

“Fue muy duro, practiqué años entre lesiones, golpes, caídas, desmayos, que son parte del entrenamiento de este deporte que practico por motivación de mi hermano mayor”, culminó.



