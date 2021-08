Agenda Ucayali espera aprobación del presidente Castillo

Tras la asunción del nuevo presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y su anunciada visita a la región Ucayali, para participar de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en la comunidad nativa San Francisco, se esperan nuevas estrategias que beneficien a la Amazonía, particularmente a Ucayali. Ímpetu conversó con el gobernador regional, Francisco Pezo Torres, sobre la agenda de Ucayali.

-Se ha anunciado la llegada del presidente de la República, Pedro Castillo, este lunes ¿Se concretará una reunión en la que usted pueda exponer las demandas en la región?

Bueno, todavía nosotros no tenemos comunicación espero que en el transcurso del día nos comunique la Presidencia del Consejo de Ministros o los asesores del entorno del presidente.

Es normal que el presidente cuando visiten una región nosotros tenemos el alto honor de darle la bienvenida e intercambiar algo específico. Normalmente cuando un ministro o presidente nacional viene a cumplir una agenda, nosotros ya lo sabemos.

No tenemos oficialmente nada, voy a preguntar a ver qué está sucediendo, voy a pedir que indaguemos porque tampoco un presidente puede venir a nuestra región y no sepamos nada.

VER TAMBIÉN:Tarapoto: Militares asustan a los jóvenes con servicio militar obligatorio (VIDEO)



-Usted participará de dicha ceremonia

Sé que viene (el presidente) por pedido de AIDESEP porque están celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas; a nosotros nos han invitado pero tenemos otra agenda, a mí me han invitado para el domingo 8, posiblemente estaremos ahí ese día.

-¿Cuál es la agenda Ucayali que trabajará su gestión de la mano con el gobierno de Pedro Castillo?

En realidad nosotros tenemos muchas demandas, principalmente las obras de continuidad, para ello requerimos el apoyo del gobierno central. Además de eso tenemos otros proyectos.

Lo que queremos nosotros con el presidente es conversar con él para que se pueda seguir urgente con el presupuesto de fideicomiso con mayor trascendencia es de que estamos adelantando la ejecución de proyectos que están ahí de muchos años atrás estamos actualizando a ver si lo hacemos realidad, pero queremos un apalancamiento con un 20% de adelanto a 10 años más o menos estamos solicitando pero en 10 años más o menos debe llegar a 670 millones, en vez de esperar 10 años, quisiéramos que nos dé una parte de presupuesto por lo menos, unos 200 millones, entonces adelantamos y que esto sea pagado con un 20% anual. El presupuesto del fideicomiso siempre va a haber un aproximado de 45 millones para seguir ejecutando obras con las autoridades que vienen detrás y con el incremento del presupuesto de Foncor Ucayali tendría presupuesto para los próximos años.

VER TAMBIÉN: Detectan 66 mil en perjuicio de Municipalidad de Padre Abad



-¿Cuáles son esas principales obras que se planea encaminar?

Por ejemplo, por muchos años tenemos un proyecto de la escuela de bellas artes Eduardo Meza Saravia que está por muchos años estancado. Estamos desempolvando ese proyecto para actualizarlo, tenemos también el proyecto de integración la carretera que parte de San José de Yarinacocha hacia los centros poblados Zapotillo que forma como una “U” que va desde Nueva Requena que es una vía aprobada ya como una carretera departamental y a la vez continúa hacia Curimaná yendo por la carretera que llega a Nueva Piura, pasa a Campoverde.

Sería un eje de desarrollo económico, ecológico y turístico porque pasaría por muchos lugares; son proyectos que tenemos ahorita en ideas que podemos elaborar el perfil del expediente técnico y ya entonces ahí queremos el apoyo del gobierno porque esta carretera generaría mucho desarrollo nuestra región y los centros de producción estarían interconectados y estaría todo más cerca de la ciudad de Pucallpa.

También tenemos ya el perfil de la nueva construcción del Hospital Amazónico de Yarinacocha, falta todavía dos presupuestos de dos obras para hospitales estratégicos que nosotros a base de gestión hemos logrado, estamos hablando del presupuesto completo para terminar el hospital de Nueva Requena y el de Tahuanía, después nos faltará el de Yurúa y el hospital de Campoverde.

VER TAMBIÉN: Concurso de mascarillas premiará con S/ 1000 soles



-¿Qué espera de este gobierno?

Esperemos que todas esas demandas sean atendidas ya que son parte de los proyectos que tenemos, los cuales son muchos y que bueno necesitamos la autorización del gobierno. Lo que se quiere es trabajar en forma articulada, en este caso yo siempre hablo los tres niveles de gobierno, porque yo trabajo con todos los alcaldes provinciales y distritales, y el gobernante nacional debería trabajar con los tres niveles de gobierno es lo que queremos, que impulse una verdadera descentralización a nivel nacional.

Como gobernador y miembro de la ANGR digo que no hay esa verdadera descentralización, siempre nos dan facultades, pero sin presupuesto y hay obras que están paralizadas por años. El Ministerio de Vivienda siempre nos dice tenemos que ir empezando, nos da facultades, pero ni un sol de presupuesto.

-En mensaje a la Nación, el mandatario anunció un hospital Materno-infantil para cada región, e instó a los gobernadores buscar terreno y elaborar el perfil. ¿Usted ya ha iniciado los avances?

El mensaje no ha quedado plasmado, eso tenemos que hacerlo en una reunión y por ello estamos esperando a través de la ANGR que se estabilice el gobierno para pedir un GORE ejecutivo, posteriormente se tiene que trabajar dos días; un día con los técnicos y otro día con los gobernantes, y que se ponga todo en la mesa, que se diga qué dirección, qué tipo de área. En Ucayali tenemos los terrenos listos; en esta reunión también tendría que estar el presidente.

VER TAMBIÉN: ¿Tiburón en río Amazonas?: Misteriosa especie asombra a pescadores



-¿En estas demandas también se encuentra la obra del Hospital Regional de Pucallpa?

Ambos van avanzando, pero lento. Tenemos problemas con la empresa constructora se les estaba apercibiendo, pero si ellos insisten en querer retrasar esta obra, la entidad tendría que resolver.

En Atalaya parece que ya se han destrabado muchas cosas que hubo y posiblemente en el viaje que voy a hacer en estos días, tal vez ya se inauguraría una parte. De igual manera, vamos a percibirles que dinamicen el trabajo del hospital de Purús. Son hospitales que vienen de la gestión anterior, todas son de las anteriores gestiones y no sé qué pasa con los empresarios que no quieren terminar están lentos, hay que estar ahí cuando ya uno se les amenaza con penalidades recién trabajan.

-Usted ha hecho un llamado a la ciudadanía a participar de la teletón para refaccionar la escuela de Policía, pero también se ha hablado de un proyecto pendiente.

Son dos acciones, refaccionar la escuela en donde estudian 200 jóvenes, quienes postularon el 2020, pero por la pandemia se vio retrasado.

Esos ambientes son inhabitables; tuvimos la grata visita del director de la escuela de policía a nivel nacional, su visita se dio los primero días del mes de julio con la novedad de que había una salida para ampliar el tiempo de refacción de las escuelas en donde también nosotros pudiéramos aprovechar, para poder pedir que siga la escuela, porque por esas condiciones pésimas es que nos están quitando la escuela.

VER TAMBIÉN: Micro Red Salud de Masisea recibió congeladoras con paneles solares para vacunas



Han tenido tiempo de refaccionar la escuela, desde el 2013 hasta el 2017, nosotros ya hemos llegado cuando esta oportunidad ya había fenecido, pero de todas maneras le hemos puesto punche y hemos actualizado el proyecto.

Hay un terreno en el kilómetro 12 de 9 hectáreas, eso tenemos que continuar. En este mes de agosto ya debemos destinar un presupuesto para el estudio definitivo de acuerdo a una resolución ministerial y nos permite continuar con el estudio y esperemos que en el próximo año podamos dejar lanzando este proyecto y si Dios nos permite dejaremos colocando la primera piedra, dice que han puesto dos piedras esta será la tercera piedra. La refacción nos va a servir mientras se ejecuta el proyecto de la escuela en el kilómetro 12 con ambientes habitables. Por eso haremos una teletón, para lograr el refaccionamiento.

-¿Sólo contamos con 1 200 policías?

Lamentablemente las autoridades anteriores se han quedado y nosotros estamos ahí tratando de remediar. Espero que siga y cuando haya la oportunidad de conversar con el nuevo gobernante nacional, espero ese apoyo necesario para nuestra región Ucayali.

Está demostrado que producimos más policías que San Martín Loreto, hay una gran demanda, tenemos 150 vacantes por año y se presentan más de 800 jóvenes eso quiere decir que hay una gran demanda, aparte de que hay un convenio de 7 cupos para postulantes indígenas, esto voy a tener que exponer al nuevo ministro del Interior, pero esperemos hablar directamente con el presidente Castillo.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

Me gusta esto: Me gusta Cargando...