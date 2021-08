El futuro de los que pudieron vacunarse y decidieron no hacerlo

En julio de este año, el gobierno de Sagasti estimó que hasta noviembre se iba lograr vacunar al 100 % de la población adulta en el país. Sin embargo, a 5 meses de acabar el 2021, las estadísticas reflejan que solo 2 de cada 10 peruanos se inmunizaron completamente, y que la posibilidad de la ansiada “inmunidad de grupo” es aún lejana.

El problema no está en la falta de dosis, pues estas están aseguradas, sino en ese más de un millón de personas que, pese a tener acceso a los inmunizantes, están decididos a no vacunarse basándose en argumentos sin ningún tipo de rigor científico. Para ellos las consecuencias serán abrumadoras.

Este fenómeno no solo afecta al Perú. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que nuestro continente se enfrenta a una fuerte pandemia de no vacunados, pues hasta finales de julio solo el 15 % de la población en América Latina y el Caribe han sido completamente vacunadas y países como Honduras y Haití aún no han alcanzado ni siquiera 1 % de inoculación.

En Europa los antivacunas se revelaron a un punto en que cientos de ellos salieron a las calles a protestar contra las restricciones que diferentes gobiernos han implementado, entre estos está Francia, donde el personal médico no vacunado no podrá ejercer sus funciones. Estas medidas fueron empleadas con la finalidad de frenarle el paso a la masificación de contagios provocados por la peligrosa variante Delta que trae consigo una nueva ola de muertes.

La restricción más efectiva en muchos países de Europa como Italia, Francia y Reino Unido, así como Nueva York, en Estados Unidos, e Israel en Medio Oriente, es la presentación de un carné sanitario que corrobore que una persona tiene ambas dosis y está completamente inmunizado.

La tendencia de una especie de “pasaporte de vacunación” se ha tratado incluso en Chile, que es el país que mejor campaña de acceso a las dosis tuvo para la ciudadanía, pero que también enfrentó la desconfianza de ese grupo de antivacunas que, según datos probados por las autoridades sanitarias mundiales, son en un 90 % quienes más se contagian con la variante Delta y quienes en un 99 % mueren a causa del coronavirus.

Los mandatarios de los países que lideran en vacunación han sido severos en los mensajes y fuertes en las medidas que sus gobiernos tomaron para frenar la nueva ola de contagios.

El gobierno de Joe Biden obligó a que los niños que regresarán a clase de manera presencial en setiembre tendrán que hacerlo con mascarilla, porque los padres o entorno familiar cercano de muchos de ellos decidió no vacunarse y eso los expone al peligro.

En Francia las restricciones en las calles para los que no cuentan con el carné sanitario son también drásticas, pues no pueden entrar en un espacio cerrado y de reducido aforo quienes no cuenten con el carné sanitario. Y aquel personal médico que decidió no inmunizarse no puede seguir ejerciendo labores con la población. El mensaje del mandatario Emmanuel Macron es “no voy a exponer la vida de mis hijas por aquellos que le dijeron no a la vacuna. Es momento de que ellos sean quienes se queden en casa”.

Una de las medidas más fuertes no gira en torno a los gobiernos, sino a las responsabilidades de las empresas privadas. CNN, New York Times, Facebook y Google decidieron no seguir contratando a aquellos empleados que no decidan vacunarse. Una acción que ha tenido mucho eco y fue copiada por otras empresas de EEUU, país donde 1 de cada cinco habitantes cree en las teorías conspiracionistas en torno a las fórmulas contra el coronavirus y donde 9 de cada 10 muertos son aquellos que decidieron decirle no a una vacuna que la tenían al alcance de su mano.



