Imputados con más derechos en procesos legales que las víctimas

El Estado peruano mediante el Ministerio de Justicia brinda el servicio de asistencia legal gratuita a través de la Defensa Pública, para aquellos que no cuentan con el dinero suficiente para contratar un abogado, sin embargo, la defensa de las víctimas es un servicio que al parecer tiene carencias, puesto que en algunos casos las familias de las víctimas -ya fallecidas- desconocen de sus procesos legales.

“Ninguna diligencia de investigación o acto fiscal se puede realizar si los imputados no tienen defensa. Los casos serían nulos y no podría recibir sanción, puesto que se le estaría vulnerando el derecho de defensa”, comentó el fiscal Javier Córdova.

Con el fin de que se convalide los actos de investigación el Estado invierta en la defensa de los imputados, y también desarrolló la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, encargada de brindar asistencia legal y gratuita a personas que sufrieron la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas.

No obstante, la ley otorga al imputado y/o su defensa técnica muchas formas de cómo participar en el desarrollo de su caso, ya que es “el principal protagonista del proceso”, la víctima por el contrario no tiene mucha participación, salvo que se constituya como actor civil.

VER TAMBIÉN:Grupo Terna para desarticulación de bandas criminales en Ucayali



En el artículo 95 del Código Procesal Penal, se señala los derechos del imputado, y menciona las reducidas actuaciones de la víctima y/o su defensa. “En la defensa de la víctima se establece pocos derechos y los únicos derechos que tiene está dirigido al reclamo de la reparación civil, en otras palabras, el agraviado no tiene vela en ese entierro, las acciones legales dependen de la fiscalía y el juez”, comenta.

Según el especialista, el abogado de la víctima puede impugnar cuando se archive su caso, pero no puede hacerlo cuando es una medida de coerción, ya que el impugnar dependerá del fiscal.

¿Qué sucede cuando un abogado de oficio pierda comunicación con la familia?

“El abogado público, normalmente debería ser una defensa activa, que esté en comunicaciones con la víctima, pero al ser una defensa que no requiere mucho dinamismo o actuación procesal no se comunica con la víctima, y eso no incurre en un delito”, culmina Córdova.



MARTHA ZACARIAS

Me gusta esto: Me gusta Cargando...