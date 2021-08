Rechazan designación de Wilfredo Anticona como decano en la UNU

El pasado 27 de julio, mediante Resolución N°015-2021-UNU-AU-R, la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Ucayali, designó al abogado Wilfredo Anticona Honores como decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, cargo que asumía el abogado Jorge Aniano Ruiz rojas.

La designación de Anticona Honores, se habría realizado a propuesta del presidente de la Federación de Estudiantes de Universidad Nacional de Ucayali, Maycol Tucto, argumentando que era “un clamor de los estudiantes”, hecho que sería desmentido a través de memoriales firmados por los alumnos de la mencionada facultad.

La designación del abogado Wilfredo Anticona, prácticamente habría creado un ambiente de crisis en la facultad, debido a que al señor Anticona, no le correspondería normativamente dicha sucesión de representación para ser decano, ya que por encima de él existen otros profesionales que tienen la categoría de acuerdo a lo que establece la Ley Universitaria.

En la facultad existen tres categorías de docentes, “los principales”, “los asociados” y “los auxiliares”. Dentro de “los principales” estaría conformado por dos profesionales en la facultad, se trata de los abogados, Jorge Aniano Ruiz rojas y Raúl Salazar Martínez, este último sería el segundo quien debió haber sido llamado por la Asamblea Universitaria.

VER TAMBIÉN: WhatsApp: ¿cuál es el significado de ‘xD’ y por qué es muy utilizado?



De declinar Salazar Martínez les correspondería a aquellos docentes que tendrían mayor cantidad de años de experiencia o más años de nombramiento en la facultad, se trata de los abogados Lizardo Leveau Pezo y Víctor López Panaifo, siendo el primer grupo de antiguos nombrados por una misma resolución.

Posteriormente, en una misma resolución existe un segundo nombramiento en donde están los abogados Juan Núñez Terreros; Gloria Gonzales Santos; Jesús Morote Mescua y finalmente Wilfredo Anticona Honores.

“A Anticona lo propone un alumno, Maycol Tucto, que es miembro de la Asamblea Universitaria, quien lo hizo supuestamente bajo el clamor de los alumnos para que sea designado como el decano de la facultad, cuando no existió ninguna propuesta por parte del alumnado”, manifestó una fuente al interior de dicha casa de estudios.

VER TAMBIÉN: Virales: Inusuales nombres que pusieron los unusinos a sus equipos deportivos



RENUNCIAS

Ante la presunta imposición de la Asamblea Universitaria, con la designación de Anticona Honores, varias autoridades universitarias de la facultad, habrían presentado su renuncia irrevocable, entre lo que estarían el director de escuela, el jefe de departamento, el secretario académico y el director de escuela de posgrado, es decir, toda la facultad quedó descabezada de autoridades.

“Al margen de no cumplir con los requisitos, es una persona que no goza de empatía ante la plana docente ni mucho menos del alumnado porque es una persona que tiene continuas tachas y denuncias, no solamente el interior de la universidad sino ante la Defensoría del pueblo”, expresó dicha fuente.

Además de la renuncia de las autoridades, se agrega el memorial firmado por los alumnos en donde todos están en total desacuerdo, quedándose el señor Anticona Honores, sin autoridades de la facultad.

“Nosotros consideramos que debe dar un paso al costado, porque quien se ve perjudicado es el alumnado, está corriendo un memorial entre el alumnado de la facultad para desmentir a Maycol Tucto. No queremos que el doctor Jorge Ruíz continúe, sino que nosotros queremos una propuesta para que cualquiera de las personas que hemos señalado sea designado menos Anticona”, finaliza.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

Me gusta esto: Me gusta Cargando...