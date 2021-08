Vacunatón de la Esperanza alcanzó el 55% de la meta propuesta

El estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa, al final quedó abarrotado de ciudadanos que pugnaban por una vacuna. El Vacunatón de la Esperanza tenía como meta la aplicación de 30,000 dosis a personas mayores de 18 años en esta región. Sin embargo, sólo lograron el 55% de la meta.

El director regional de salud, Juan Carlos Salas, detalló que la actividad de 36 horas continuas, que inició a las 7:00 a.m. del sábado 7 hasta las 19:00 horas del domingo 8, bajo el lema “Vacúnate en memoria de todos los que soñaron con esta oportunidad”, tuvo la acogida esperada por la población, pero a raíz de los “inconvenientes surgidos en el momento”, es que no se logró llegar a la meta total.

Salas Suárez remarcó que la jornada fue socializada a los integrantes del Comando Vacuna, instancia donde previamente se informó los avances de la intervención, basada en estrategias, asimismo se fortaleció con el apoyo de las instituciones públicas, privadas, como también de colegios profesionales.

De esta manera, con el Vacunatón se trata de mejorar la cobertura de inmunización en menor tiempo. Para ello, la Dirección Regional de Salud (Diresa) ha establecido alianzas estratégicas con EsSalud, las Fuerzas Armadas, los gobiernos locales, entre otras instituciones.

Estadio de Pucallpa colapsó

El Vacunatón no sólo se llevó a cabo en la ciudad de Pucallpa, sino también en las provincias de Atalaya, Padre Abad y Purús. Sin embargo, el mayor caos y desorden sólo se observó en el estadio de Pucallpa, único punto de vacunación de la ciudad. En AguaytÍa y San Alejandro la concurrencia fue normal, al igual que en Atalaya.

La población etaria que más acudió a vacunarse fueron los jóvenes de 18 a 29 años, sumaban 5994 al cierre de esta edición.

Muchos de ellos, postearon en sus redes sociales todo lo que tuvieron que pasar para poder recibir su dosis de la vacuna. Más de uno contó su experiencia, donde aguardaron en la cola por más de 10 horas, sin desayuno ni almuerzo, bajo el intenso sol y sin una gota de agua. De esta manera se llevó a cabo el primer vacunatón en la capital de la región Ucayali.

Muchos se quedaron sin ser vacunados

Luego de completarse las horas en que se tenía pactado la duración del vacunatón, decenas de personas, entre hombres y mujeres, se quedaron sin ser vacunados, algunos aún seguían en la cola de más de dos cuadras de distancia al estadio, aguardaron desde la madrugada del domingo, sin embargo, no pudieron llegar hasta los módulos de vacunación.

De esta manera, culminó el primer vacunatón de la región, algunos con una alegría en el rostro de haber recibido su vacuna, mientras que otros lamentablemente no pudieron inocularse y tendrán que esperar a que se les abra otra oportunidad, el cual, ya estaría siendo evaluada por las autoridades de Salud.



GABRIELA SÁNCHEZ

