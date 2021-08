Bebé con labio leporino necesita operación costosa para seguir con vida

A sus cortos 8 días de nacido, Brayan está luchando por su vida, nació con labio leporino que le impide alimentarse, pero eso no es todo, el niño fue rechazado por su progenitora a tal punto que quiso regarle, ante esto, la tía Nancy Huayta Sucumbe, se está haciendo cargo de él.

El pequeño Brayan necesitaba un labio de silicona para que pueda alimentarse, según refirió la tía del menor. Poco a poco está perdiendo peso ya que no se alimenta, temen que pueda sufrir de desnutrición, el labio de silicona tiene un costo de 800 soles.

Ante esta importante necesidad, la congresista por Ucayali Jeny López, al tomar conocimiento del padecimiento del menor, no dudó en donar el labio de silicona que tanta falta le hace al bebé. Hoy su tía Nancy estaría recogiendo el donativo en el hospital Regional para posteriormente colocarle la prótesis y de esta manera el recién nacido pueda alimentarse y recuperar la fuerza que necesita para seguir luchando por su vida.

VER TAMBIÉN:Yarinacocha: Corrupción, Desgobierno e Interes Personal



“Mi sobrino necesita una operación de urgencia que cuesta 18 mil soles, no puede alimentarse, ya tiene el labio de silicona gracias a Dios la congresista le ha donado”, refirió Nancy Huayta.

“Desde el primer día en que nació el bebé, mi hermana no pudo hacerse cargo de él porque no es una persona razonable, quería regalarle o ponerle en el albergue, pero yo no le dejé, es así que decidí hacerme cargo de él”, narró.

Nancy ha tenido que dejar su trabajo para ocuparse del bebé ya que debido a su condición requiere de cuidados especiales. Además de Brayan, ella tiene otro niño que cuidar, por lo que su situación es difícil.

Es por ello que solicita apoyo económico y víveres para poder subsistir los días que no podrá laborar, así también, solicita pañales desechables y leche para Brayan. Las personas que desean ayudar pueden comunicarse al 953 127 836 y preguntar por Nancy Huayta o visitarlo en el pasaje Manantay Mz. C Lt. 10 asentamiento humano Mario Denis ll.



GABRIELA SÁNCHEZ

Me gusta esto: Me gusta Cargando...