EDUARDO CORCINO: “Fiscal provincial le vendió un show a Chávez Cotrina”

El abogado defensor Fernando Eduardo Corcino Barrueta, desde Huánuco se pronunció sobre las deficiencias en el proceso denominado ‘Los Fantasmas de Ucayali’. Aquí un resumen de sus declaraciones:

Los abogados defensores en la audiencia de apelación han señalado deficiencias en el proceso, ¿Cuál es su apreciación del caso?

Es lamentable que no se haya tenido más cuidado en la investigación y en la tipificación del delito. Pues esta no corresponde a lo establecido en el artículo 317 del Código Penal, porque allí se determina que es preciso indicar de manera explícita, el rol que cumple y el tipo de vínculo de cada uno de los implicados, para así definir el modus operandi de la organización criminal. Esta es una sindicación muy grave. Y, por ejemplo, la organización criminal y la colusión no existe entre funcionarios, pues corresponde su relación y el vínculo de acuerdo al trabajo que realizan.

Esa figura se da entre funcionarios y terceros. En el expediente solo se hacen transcripciones acerca de lo que significa una organización criminal, pero no hay un señalamiento claro en un posible organigrama y su operatividad. Se le ha llamado Fantasmas de Ucayali porque se dice que sustrajeron dinero mediante “empresas fantasmas”, es decir, inexistentes o constituidas solo con esa finalidad. Pero no se dice cuáles empresas y no se demuestra que fueron constituidas solo para eso. La fiscalía tiene indicios vagos y no hay elementos contundentes probatorios. Porque se tiene que hacer pericias contables y verificar que, de acuerdo a las órdenes de servicios, se cumplió o no con el objetivo, con la finalidad. En estos casos hay que cumplir con todos los aspectos que señala la ley, porque se entiende que corresponde a un proceso complejo y tiene serios agravantes como la privación de la libertad. Yo lamento que se lleve así este caso que compromete a 36 personas.

¿Qué considera que ha ocurrido?

Creo que el fiscal provincial (Dennis Vega Sotelo) le vendió una historia que es un show a Chávez Cotrina y por eso trajeron al ministro. Pero tiene poco fundamento.

¿Podrían los afectados, en este caso los detenidos, accionar en contra del fiscal y en defensa de sus derechos?

Por el momento no, puede ser al final del proceso cuando se demuestre que no tenían fundamento las imputaciones y las decisiones a nivel de Ministerio Público no fueron acertadas. Pero sabemos que esto va a demorar 36 meses, salvo que ocurra un giro inesperado.

¿Qué prevé que sucederá?

Que el proceso se entrampe y se haga difícil llevarlo adelante. Hay que esperar que la Sala meritue adecuadamente los indicios y los actuados y creo, tendrá dos caminos. Revocar para que se realice una nueva audiencia de prisión preventiva con otro juez, lo que permitiría ventilar mejor el caso. Y anular, indicando comparecencia con restricciones. Y claro está, confirmar la resolución de prisión preventiva, porque considera que todo está bien y en orden. Me parece que, en todo caso, se está sembrando un mal precedente, cuando existe jurisprudencia a nivel nacional y de Sala Plena al respecto.

¿Por qué cree que se demoran las resoluciones de la Sala de Apelaciones?

Por la complejidad del caso y el tiempo que toma ver la situación en que se encuentra cada uno de los implicados.

HUMBERTO VILLA MACÍAS

