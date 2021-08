El Vacunatón de la Esperanza dejó montículos de basura

Luego de que se anunciara el Vacunatón de la Esperanza realizado este últim0 7 y 8 de agosto en la explanada del Estadio de Pucallpa, el amanecer del lunes fue desagradable para los vecinos de los alrededores.

Esto raíz de que por la mañana del domingo 8 y el lunes 9 se evidenciara montículos de basura, principalmente bolsas y botellas de plástico que habían dejado los asistentes y comerciantes que se concentraron en ese punto.

Como se recuerda, desde la noche del viernes 6 de agosto, se concentraron decenas de asistentes en el exterior del estadio buscando ser los primeros en la fila para poder obtener una primera dosis contra el covid-19.

No obstante, al amanecer del sábado 7 de agosto ya era centenares de personas, muchos de ellos logrando ingresar durante las primeras horas, llegando o salir entre 5 a 12 horas después.

La acumulación de basura se habría dado a raíz de que la población bajo los fuertes rayos de sol buscaba alimentarse y refrescarse para poder resistir a llegar a inocularse, no teniendo ningún tipo de contenedor a su disposición para poder desechar su basura.

“De verdad que esto fue increíble, amaneció y lo primero que veías era a la gente en largas colar en medio de la basura. Hubo desorden, ni un tacho, completa descoordinación por parte de las autoridades quienes ni siquiera han previsto la colocación de un contenedor. La gente estaba hasta en mi vereda yo no podía salir de mi casa”, manifestó una vecina de la zona.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

