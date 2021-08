Inició vacunación de segunda dosis en Callería, Manantay y Yarinacocha

El director de Salud de Ucayali, Juan Salas Suarez, señaló que si bien lo recomendable es colocarse la segunda dosis tres semanas después de la primera, las personas perfectamente pueden volver al vacunatorio si pasó más tiempo. Esto, luego que varios ciudadanos se quejaran al no recibir su segunda dosis la fecha pactada.

“Las personas no deben dudar sobre la necesidad de completar el esquema de inmunización, así hayan transcurrido los 21 días sugeridos entre dosis y dosis. Hay quienes están en la sexta o séptima semana de la primera dosis y creen que no pueden ponerse la segunda, porque ya pasó mucho tiempo y eso es falso. Así como hay algunos que piensan que ya no tendrá eficacia porque se vacunaron pasando dos o tres días, eso también es falso”, refirió.

La autoridad de Salud insistió en la necesidad de cerrar la brecha de vacunación de los mayores de 40 años, más aún si presentan comorbilidad, pues el 80 % de los que fallecen en UCI tiene ese segmento de edad.

“No importa si ya pasó mucho tiempo. Es necesario que se coloquen la segunda dosis para aumentar los anticuerpos contra el Covid a niveles que realmente los protejan. No importa si están fuera de tiempo, las personas deben acudir a recibirla”, remarcó.

Explicó que el lunes 9 de agosto, les tocaba la segunda dosis a los adultos que ya se vacunaron, sin embargo, debido al Vacunatón, la programación tuvo un retraso de un día, el cual se inició con el martes 10, esto no afectaría en la eficacia de la vacuna. “Lo importante es recibir las dos dosis”, enfatizó.

“Si no tienen las dosis completas, es como si las personas salieran a la calle solo con camisa y pantalón, pero sin zapatos. Hay que completar la inmunización. La efectividad de las vacunas no es suficiente contra la variante delta si solo tienes una sola dosis”, puntualizó.

Los puntos de vacunación son: Callería (I.E. N° 65003 “Ex 1220”, I.E. Comercio y Daniel Alcides Carrión “Ex Tambo”). Yarinacocha (Colegio Nacional de Yarinacocha y Universidad Alas Peruanas). Manantay (I.E. San Fernando, I.E. Oswaldo Lima Ruiz y Coliseo Cerrado de Pucallpa).

La atención será de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Debe llevar su Documento Nacional de Identidad y su Carnet, la vacunación será del 10 al 14 de agosto.



