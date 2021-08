Caso Purús sometido al voto de los miembros del JNE

Su lucha continúa. La defensa de Eliseo Puricho a cargo del abogado y comunicador social, Paul Garay, puso en evidencia el mal proceder de los funcionarios y regidores coludidos con el prófugo alcalde Leerner Panduro Pérez, que no permiten que el mencionado regidor asuma funciones como burgomaestre encargado, tal como lo manda la ley.

En Purús, las organizaciones indígenas señalan que manipularon a los regidores haciéndoles incurrir en gravísimas faltas y delitos. Esto se veía venir, pues los regidores desconocen de los procesos administrativos, que deben estar pegados a la ley.

Según el abogado Jorge Reátegui Pisco, defensor del segundo regidor, Jesús Montes, Eliseo Puricho no se presentó a la sesión de concejo. Por esa razón, los regidores decidieron dejar encargando las funciones de alcalde a Montes desde el 30 de abril pasado.

Este hecho motivó al concejo a hacer lo contrario a la Ley Orgánica de Municipalidades, pero las palabras de Reátegui fueron más allá cuando señaló que Eliseo Puricho estaba vacado por el concejo y supuestamente no apeló a esta decisión, lo que motivó la extrañeza de magistrado Jovián Sanjinez Salazar en la audiencia realizada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El segundo regidor fue quien convocó a sesión de concejo extraordinaria para suspender al Leerner Panduro, aun cuando la ley lo prohibía y por ello el primer regidor, Eliseo Puricho, lo denunció por abuso de autoridad, aceptación indebida del cargo y usurpación de funciones, razón por la que estuvo detenido preliminarmente por 72 horas.

El magistrado del JNE, Sanjinez Salazar, evidenció al abogado Jorge Reátegui al revelar la secuencia de acciones fuera de la ley cometidas por su patrocinado y los regidores de esta comuna.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, preguntó desde qué fecha el primer regidor no asume las funciones de alcalde, lo que demuestra su desconocimiento y falta de ética con respecto a las decisiones del concejo por parte del abogado.

“Si el concejo decide electrocutar a una persona, él diría que el concejo lo haga y después él los defendería”, dijo Salas Arenas en clara alusión a que esa facultad de vacar y encargar la alcaldía a algún regidor le compete enteramente al JNE.

El colegiado emitirá su voto en las próximas horas y entregará la credencial de Eliseo Puricho, si es que no hay impedimentos.



