Detectan irregularidad en pago de bono Covid-19 a personal del HRP

Según el Control Específico N°015-2020-2-4446-SCE “Procedimiento para el otorgamiento de bonificación extraordinaria, dispuesto en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N°026-2020 en el Hospital Regional de Pucallpa” la Contraloría General de la República, encontró hechos con presunta irregularidad en la entrega de bonos a los trabajadores de dicho nosocomio.

El Hospital Regional de Pucallpa, durante la ejecución de la bonificación extraordinaria para el personal de salud en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2020, no cumplió con aprobar mediante acto resolutivo el listado nominal y el costo de la bonificación extraordinaria a favor de los beneficiarios identificados de acuerdo a los criterios y procedimientos señalados en el marco normativo aplicable, el mismo que debía ser remitido al Minsa, por ser la máxima autoridad administrativa.

Inclusive, los responsables de la Unidad de Personal registraron en la base de datos INFORHUS de “Reporte de Registros de Áreas Covid” un listado del personal que debía ser beneficiado con el bono correspondiente a abril, mayo y junio del 2020, en el cual consideró personal de salud que ocupaban cargos de directivos y de confianza, así como personal administrativo que se encontraban expresamente excluido de ser beneficiarios del bono extraordinario y personal asistencial que no realizó labores efectivas.

VER TAMBIÉN:Índice de precios se mantienen en Ucayali



Además, el administrador emitió las Resoluciones Administrativas N°026 y 027-2020-HRP-UP, mediante las cuales aprobó el reconocimiento de pago del bono Covid-19 y solicitó a la unidad efectuar la nómina de trabajadores que asistieron a laborar de forma presencial a quienes les correspondería el bono y que se encuentren en el INFORUS, a pesar que ya existía la lista nominal remitida por el Minsa en mérito a lo reportado por el jefe de la Unidad de Personal y motivo por el cual se efectuó la transparencia presupuestal; obviando que la evaluación del cumplimiento de criterios para ser beneficiario del bono extraordinario, debió ser realizada de manera previa al ingreso de datos “Reportes de registros de áreas Covid”.

Aunado a ello, el mencionado funcionario a través de cuatro memorandos, ordenó a la Unidad de Economía que efectúe el pago de la bonificación extraordinaria de abril, mayo y junio, pese a que a la fecha aún no se había aprobado la transparencia presupuestal, y tampoco se había remitido el Acto Resolutivo que aprobara la lista nominal y costo de bonificación al Minsa, permitiendo con su accionar que la Unidad de Economía procediera a realizar los trámites para el pago del bono, emitiéndose los correspondientes comprobantes de pago, evidenciándose así que se pagó a personal que no estaba considerado en la lista nominal remitida por el Minsa, y para quienes no se habría transferido el presupuesto así como al personal expresamente excluido y que no realizaron labores efectivas, conforme lo establecía la normativa aplicable.

VER TAMBIÉN: Aplicar dos dosis de vacuna nos protege en un 80% de la variante India



Situación que fue generada por el accionar de los jefes de la Oficina de Administración, Unidad de Personal y del Área de Remuneraciones, quienes en forma conjunta ejecutaron actos administrativos que conllevaron al pago efectivo de la bonificación extraordinaria al personal no considerado en la lista nominal del Minsa y personal expresamente excluido, quienes además programaron el pago a personal que no cumple los criterios establecidos en la normativa cuyo proceso se encuentra en trámite, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por 165 mil 144 soles y un potencial efecto de 117 mil 048 soles, correspondientes al personal incluido en el proceso de pago, afectando el cumplimiento de la finalidad pública de los fondos asignados como medida de mitigación en la propagación del Covid-19.

La entidad controladora, dispuso al titular del HRP, José Mercedes Garay, el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades que correspondan, asimismo dispuso el inicio de las acciones legales y civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en dichos hechos de presunta irregularidad. Se trataría de Darwing Saldaña Carbajal, jefe de la oficina de Administración; Jack Zecevich Panduro, jefe de la Unidad de Personal y Jessica Saldaña Bardales, jefa del Área de Remuneraciones.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

Me gusta esto: Me gusta Cargando...