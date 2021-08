Por el Día del Niño: Juegos y juguetes para educar de forma divertida a los niños de casa

El impacto de la pandemia por la COVID-19 en los niños y niñas ha sido significativo, pues ahora no pueden reunirse para jugar, interacción que les permite aprender acerca del mundo que los rodea, y por ahora, el relacionarse con otros niños a través del juego resulta sumamente difícil debido al distanciamiento social y físico.

Sin embargo, la creatividad de los padres no tiene fin y que los niños se encuentren -por ahora- en casa, no significa que no puedan divertirse y, al mismo tiempo, aprender.

Por ese motivo, en Librerías Crisol -retail especializada y dedicada a la venta de libros y artículos de entretenimiento cultural- apuestan, en el Día del Niño, por juguetes educativos y de óptima calidad para el desarrollo de las habilidades en los niños y que toda la familia se involucre en ello. Es así como se forma la alianza con la marca Mideer, con el objetivo de lograr la motivación de los niños, para que descubran sus habilidades e impulsar su imaginación, a través del juego.

Actualmente, el portafolio de Mideer incluye diferentes colecciones de rompecabezas para niños desde 2 años, kits de origami y juegos de mesa, en los que destaca el diseño artístico:

Colección Rompecabezas Avanzados: una colección de 7 kits divididos en diferentes niveles para niños desde 1 año y medio hasta los 7 años. Con este rompecabezas, se busca que los niños desarrollen diferentes habilidades: la resiliencia, paciencia, resolución de problemas y habilidades de motora fina y coordinación- conforme van subiendo de nivel, según su edad. Es una manera perfecta de introducir a los niños al mundo del armado de rompecabezas.

Colección Viaja Por el mundo: una colección de 4 rompecabezas que permite a los niños desde los 5 años armar mapas de los diferentes continentes. El empaque empieza la experiencia: una maleta que contiene una postal para que empiecen con el rompecabezas que retrata los diferentes monumentos, actividades culturales y personajes de la región.

Colección Rompecabezas Circulares: son rompecabezas circulares que permiten conocer el mundo animal, el sistema solar y retratar la vida en el bosque. Debido a su peculiar forma, agregan dificultad a la experiencia permitiendo que los niños desarrollen su propio plan de acción. Adicionalmente, tienen rompecabezas desde 32 hasta 500 piezas con diversas características: con juegos, troquelados y diferentes diseños.

Asimismo, la marca Cubic Fun se distingue por sus rompecabezas en formato 3D, siendo atractivos para los niños. Poseen una línea inspirada en National Geographic, que permite conocer más acerca de la historia: desde los dinosaurios hasta los animales de la selva. Desde armar cohetes espaciales, castillos de princesas y monumentos históricos -como la Torre Eiffel-, se convierte en una excelente opción para los niños.

Con Learning Journey -una marca enfocada en productos STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en inglés)- los niños podrán acercarse al mundo de la ciencia de forma dinámica e interactiva. Su portafolio posee juegos para niños desde los 3 años y para quienes están aprendiendo a contar, matemáticas y operaciones básicas, así como sets de construcción de droides, vehículos y circuitos.

Librerías Crisol busca que los clientes compartan, en familia, momentos de aprendizaje y diversión con los más pequeños en casa, a través de juegos, juguetes y literatura infantil que pueden ser adquiridos a través de la promoción de 3×2 en todo juguetes, Mundo de Harry Potter y títulos infantiles (el producto gratuito es el de menor valor y no se aceptará la devolución del mismo), válido del 9 al 15 de agosto.

Pueden visitar cualquiera de las tiendas, ubicadas en los principales centros comerciales del país. La promoción también está disponible en su web www.crisol.com.pe , así como vía WhatsApp con el servicio Crisol Express (entrega en 24 horas con delivery gratis a partir de S/. 99) encuentra tu tienda más cercana en www.crisol.com.pe/crisolexpress.

