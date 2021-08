Exigen virtualidad a maestros indígenas, pero no les enseñan cómo

Treinta docentes indígenas vienen recibiendo cursos de computación, debido a que la virtualidad se convirtió en su nuevo método de trabajo, sin embargo, a ninguno de ellos se les dio cursos para enseñarle a utilizar sus herramientas de trabajo.

La Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas (ARIAP) es la encargada de brindar los cursos a los maestros durante 6 meses, forma gratuita y en su propia lengua.

“Antes de la pandemia la calidad de educación que recibían los niños de las comunidades era baja, y actualmente es peor, están sufriendo. No tienen internet, no tienen luz eléctrica y no se puede realizar educación retoma”, comentó Jeiser Suárez, presidente de ARIAP.

A la fecha los docentes adquieren herramientas tecnológicas como laptops, tablet y Smartphone, pero para muchos, es la primera vez que tienen contacto con estos dispositivos.

“En mi pueblo no conocen los teléfonos y si conocen es solo para escuchar música, le dan la utilidad de radio. En estas zonas rurales no hay fluido eléctrico, menos internet”, dijo Juana Zumaeta, docente Ashéninka.

La capacitación se realiza para los maestros indígenas que puedan brindar clases virtuales, estos pertenecen a distintas etnias de la región, asimismo, a distintas provincias.



